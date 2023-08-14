全國首創教育結合觀光 「新北教育豐年季」報名秒殺額滿

今(14)日由新北市教育局攜手貢寮區公所、 福容大飯店辦理第3屆新北教育豐年季「名師貢學趣」，全國100 個名額於6月1日開放報名，當日立即秒殺額滿。來自基隆、台北、 新北、桃園、新竹、苗栗、台中、雲林、台南、高雄、花蓮及台東等 12個縣市，共100位教師，齊聚貢寮，享受課程饗宴。

教育局表示，教育豐年季是新北首創年度教育盛會， 希望打造不一樣的教師研習，同時展現新北29區的在地特色，20 19年在萬里、2020年在泰山，2023年在貢寮。 今年活動以「跨」為主題，強調「跨域、跨能、跨界」， 特別邀請新北5位名師以跨域社群，規劃5條路線， 完全展現新北教育對專業的堅持，對課程設計的熱衷。

貢寮區長柯建輝表示，貢寮擁有美麗的海岸線景色、 國際沙雕藝術季、國際海洋音樂祭， 還有臺灣本島的極東點三貂角燈塔、 雷達站和當紅打卡景點卯澳小漁村等，適合大家一起出遊。 透過教育結合觀光，讓貢寮這個夏天多了一份教育的創新與熱情。 區公所特別準備最具貢寮特色的伴手禮「海女牌卯澳海燕窩(石花菜 )」，讓來自全國的教師一同品味貢寮永續生態、堅持與土地共生、 共創的感動。

全國唯一STEAM跨域輔導團召集校長，同時也是2023新北名 師許以平校長表示，感謝名師夥伴用心規畫遊學課程，20位學員騎 著單車穿越舊草嶺隧道，遠眺海上龜山綠島， 感受大自然的寧靜之美，再到遠望坑親水公園， 進行生態踏查及撿拾音樂盒創作素材，完成專屬自己的Kona音樂 盒創造，記錄和大家一起在摃仔寮(Kona)相遇的故事。

「新北資訊多啦A夢」海山國小老師吳瑞福表示， 為了認識貢寮並設計在地課程，多年前就開始深入走訪， 貼近認識這片土地，他笑說這是自己教師生涯中， 準備最久的一堂課。

來自桃園市富岡國小的黃惠君老師表示， 每一年都期待報名新北教育豐年季，因著疫情睽違3年， 如今新裝登場，當天系統一開立即上線搶名額，今日總算如願以償。

另一位參與的新北市頂埔國小的李沂婕主任表示， 兩天一夜課程內容相當精采，有「名師論壇」、「心動課堂」、「 在地遊學」、「58度人生」及「集體創課」， 除了共創精彩豐富的走讀課程，晚上沙灘上的「58度人生」， 每個人介紹自己的家鄉，分享家鄉美食和故事，格外迷人， 自己會持續將這樣的感動學帶回學校，發展跨領域社群、 深化在地校訂課程。

教育局表示， 新北教育豐年季實踐課程與生活情境的結合密不可分的魅力， 也開創跨界的教育新型態。期待明年暑假第4屆新北教育豐年季， 能有更多來自世界華人教師共同的參與，攜手走讀新北，一起「 遊中學、享學習、秀專業」。