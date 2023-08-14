臺灣土地銀行：千億銀彈上膛　財政部攜手土銀推動中小企業振興方案

千億銀彈來了！為提升中小企業競爭力，財政部攜手臺灣土地銀行等八家公股銀行推動「中小企業千億振興」融資方案，總額度為新臺幣3000億元，實施期間自2023年4月17日起至2024年12月31日止，由臺灣土地銀行等公股銀行提供優惠貸款方案，截至今年7月底，臺灣土地銀行成功核貸近80億元，為微創、新創及轉型升級之中小企業注入資金活水。

財政部「中小企業千億振興」融資方案，適用對象為行政院核定「中小企業認定標準」的中小企業，或經財團法人中小企業信用保證基金保證之視同中小企業及符合「商業登記法」第5條規定之小規模商業，至於優惠利率則依中小企業個案狀況核定。

近年全球景氣受疫情、俄烏戰爭、高通膨壓力及歐美升息等因素而下滑，全球消費需求趨緩，臺灣中小企業受國際景氣下行影響訂單減少、庫存去化不易等經濟衝擊，同時也面臨淨零轉型、永續經營之迫切性，本次透過財政部「中小企業千億振興」融資方案支援，有利中小企業在疫後振興階段復甦，進而達到淨零轉型、永續經營目標。

臺灣土地銀行身為百分百純公股銀行，全力配合政府政策，「中小企業千億振興」融資方案列為中小企業金融業務推展重點，並同步搭配「經濟部協助中小型事業疫後振興專案貸款」及「經濟部協助中小企業低碳化智慧化轉型發展與納管工廠及特定工廠基礎設施優化專案貸款」方案，力求資金效益最大化，臺灣土地銀行期盼藉此與中小企業建立長期夥伴關係，攜手邁向產業創新發展及升級轉型目標，共同善盡企業社會責任。

臺灣土地銀行董事長謝娟娟自上任以來即提出「業務數位化」、「人力優質化」、「授信均衡化」、「獲利多元化」及「落實企業社會責任」等五大策略。在授信均衡化方面，為避免如美國矽谷銀行（SVB）業務客群過度集中的風險，謝董事長率領臺灣土地銀行積極辦理中小企業與六大核心戰略產業放款，朝授信產業、集團、地區以及分行產品組合（Portfolio）全面分散方向發展，更運用「建築綠色融資行銷方案」鼓勵建築業建造綠建築、使用綠色建材、設置節能低碳及耐震設施，以提升建築物能源效率，在獲利之餘也達到環境永續目標。

在長期耕耘下，臺灣土地銀行有效發揮普惠金融角色，今年以來榮獲金管會頒發「六大核心戰略產業放款優等獎」及「辦理中小企業放款績優銀行均衡區域發展中區特別獎」等殊榮，且連續三年獲頒「金融服務業公平待客原則評核前25%優良銀行」，堪稱金融服務前段班。

今年臺灣土地銀行更以「友善環境」、「友善利害關係人」為新方向，積極打造與客戶、員工共好的營運模式，在整體環境、社會及經濟正向發展扮演更積極的角色。

