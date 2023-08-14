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臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超327.65億元　賣超聯電4.63萬張、買超緯創5.51萬張

By 台灣英文新聞
2023/08/14 17:29

根據台灣證券交易所統計，上週（112/8/7~112/8/11）外資在集中市場總買進金額為5,264.58億元，總賣出金額為5,592.23億元，賣超為327.65億元，另統計自112年年初至8月11日止，外資總買進金額為12兆607.54億元，總賣出金額為11兆8,262.88億元，累計買超為2,344.66億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆9,536.23億元新台幣，占全體上市股票市值的40.33%，較8月4日的21兆2,979.48億元新台幣，減少3,443.25億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：緯創：買進295,130千股，賣出240,022千股，買超55,108千股。

第二名：華航：買進212,555千股，賣出166,971千股，買超45,584千股。

第三名：元大金：買進77,083千股，賣出34,613千股，買超42,470千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進71,661千股，賣出118,001千股，賣超46,340千股。

第二名：新光金：買進73,467千股，賣出111,845千股，賣超38,378千股。

第三名：友達：買進51,954千股，賣出87,506千股，賣超35,552千股。

更新時間 : 2023-08-14 18:18 GMT+08:00

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