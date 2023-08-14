高雄萬豪酒店打造浪漫七夕 夢幻系粉嫩蛋糕營造熱戀感 一泊二食住房專案限量搶訂

唯美浪漫的七夕即將到來，無論是情侶或是夫妻，一定要度過一個儀式感滿滿的情人節。高雄萬豪酒店特別打造一款戀愛氛圍十足的粉嫩蛋糕，送給另一半象徵對愛情的濃情蜜意。即日起再推出七夕限定一泊二食住房專案，享有四重獨家驚喜，包含浪漫客房佈置及行政酒廊禮遇，每晚7,731元起，前10組訂房再贈送VERSACE凡賽斯經典迷你香氛，讓戀情更升溫!

高雄萬豪酒店歡度甜蜜七夕，以永恆愛戀為發想，打造粉嫩絲滑的「戀戀情人」蛋糕，以蓬鬆綿密的杏仁蛋糕為基底，細膩的質地散發著淡雅的甜香；搭配酸甜草莓慕斯和Q滑清甜荔枝凍，再融入水果酒的香醇，綴飾濃郁細緻的白巧克力，為味蕾帶來愉悅的震撼。4吋售價480元，即日起開放預訂，訂購專線：(07)559-6902

高雄萬豪酒店即日起至8月19日，推出「寵愛戀人」住房專案，活動期間內入住行政豪華客房即享四重驚喜：第一重為行政酒廊專屬禮遇，包含精緻自助早餐、Happy Hour歡樂雞尾酒時光及全日輕食飲料；第二重為客房內免費Mini-Bar乙次，精選飲品點心盡情品嚐；第三重打造精心時刻，贈送酒店一樓皇怡咖啡廳推出的情人節限定套餐，內含「戀戀情人」4吋蛋糕1個，任選無酒精飲品2杯；第四重營造浪漫氛圍，在潔白的席夢思床上擺放著由房務人員巧手摺出的白天鵝造型毛巾與精美卡片。前10組訂房限量贈送iGlamour愛．迷人禮品組，內含VERSACE狄倫淡藍女性淡香水5ml及100元折價券乙張，贈完即止，為相愛的彼此烙印獨一無二的深刻記憶。

「寵愛戀人」住房專案即日起開放預訂，入住日至8月22日，週日至週五入住行政豪華客房一晚，心心相印價7,731元，週六入住享甜蜜久久價9,999元(上述價格已含稅及服務費)。住宿期間免費使用千坪休閒中心，包含高空健身房、兒童遊戲室、SPA水療區及室內恆溫游泳池，與愛人共享美好時光。