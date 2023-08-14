新北社福界俠女張錦麗榮退　李美珍奮起續拚提出三安九策

新北市社會局長14日下午進行交接， 現任局長張錦麗交棒給前衛福部參事李美珍， 將帶領新北市社福繼續向前拚。副市長朱惕之擔任新局長就職監誓， 他代表侯友宜市長肯定張錦麗實踐「施政絕對不要忘記任何一個人」 的理念，尤其她任內所擘劃的社福五大願景均已逐步實現。 朱惕之引用弘一大師「華枝春滿、天心月圓」 對張錦麗在社福界的貢獻表示讚美， 尤其是將任內所開創的20個社福方案，集結成「新北優社福」， 正進行最後校對，相信新局長在現有基礎上，會開創出新的境界。

朱惕之致詞時表示，侯市長曾說，他在當警察時社會普遍認為「 法不入家門」；但從年輕時就為婦女權益、家庭暴力防治、 性別平等奔走倡議的張錦麗卻認為「社安是廣義的治安」， 唯有社安做好，才會減少社會案件的發生，讓他非常感動。 因此張錦麗在當警察專科學校副教授時，常教導學生將來當警察時， 要與社工多合作，共同為保護民眾而努力， 這也是當初新北市推動高風險整合型安全網時社政、 警政等跨局處能夠緊密合作的原因。

朱惕之說，張錦麗在朱立倫、侯友宜兩任8年多來， 面對少子化和高齡化兩大浪潮，完成公共托育121家， 收托數一都可抵五都，擴大結盟私托、居家保母， 使新北家外可收托率超越OECD的標準， 舒緩年輕父母養兒育女的壓力。在全市1, 032里設置銀髮俱樂部、照顧據點、公共托老中心等， 讓長輩可以在地就養、健康樂活。其他還有身障朋友的服務據點、 兒少小衛星、弱勢婦女的扶持等，可說是「從搖籃到搖椅」 全方位的照顧服務。

朱惕之對於張錦麗勇於任事的精神非常有感， 他指出在新冠疫情期間，市府在6樓成立居家照護關懷中心， 架設200線電話，每天上午9時到晚上9時， 必須有專人接聽民眾的心聲，張錦麗一肩扛下，動員所有的社工、 志工和網絡，用最溫暖的心，安撫民眾焦躁不安的情緒， 度過疫情的嚴峻考驗。

朱惕之代表侯友宜感謝張錦麗這8年來帶領社會局同仁， 全力推動好日子愛心大平台，運用私公協力，廣結善緣， 每一份資源都優先投注在弱勢關懷上，尤其是對偏區的照顧、 社區的豐富、性別平等的推動、跨代共融的倡導， 這些都逐步完成她對社福願景的擘畫，日以繼夜，不眠不休， 身先士卒，以致健康亮起紅燈，市長不捨，囑咐她務必好好調養。 不過張錦麗對新北市社福乃至整體社福界的奉獻和影響力， 已如弘一大師偈語「華枝春滿、天心月圓」，處處可見。

對於新任局長李美珍，朱惕之表示，李美珍具東吳社工所碩士、 警大犯防所博士，創立新北市社工師公會並擔任首屆理事長， 也擔任過台北縣、新北市社會局副局長多年， 對新北市社政業務極為嫻熟，高升到中央， 在衛福部社救司長任內推動弱勢兒少發展帳戶， 為兒少發展及教育存一桶金等重大社福政策， 曾榮獲行政院一等服務獎章，具有全國社政專業高度， 相信在既有基礎上，必能帶領新北社福進入新的境界。

李美珍在致詞時表示，她是受張局長真摯情意所感動，也感謝市長、 副市長的厚愛支持，在現有基礎上，以讓市民「安全」、「安心」、 「安定」等三安為努力目標，初步提出九大策略，包括「安全」-- 經濟安全、生活安全、社會安全；「安心」—安心托兒、安心自立、 安心終老；「安定」—安定品質、安定平權、安定服務等， 提供全人、全齡、全家關懷， 結合善力量好日子愛心大平台人人IN，善用智慧科技， 透過私公協力、跨領域、跨專業、跨縣市合作，攜手共好， 讓新北市實踐侯友宜市長「安居樂業」的願景，市民朋友幸福有感。