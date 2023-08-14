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12年後食腦蟲再奪命！泡湯、游泳有風險？專家：台灣水庫、河川從未檢出阿米巴原蟲

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/14 17:25
圖為感染食腦蟲的腦組織，在顯微鏡觀察下無所遁形。（圖／路透社和美國CDC）  

圖為感染食腦蟲的腦組織，在顯微鏡觀察下無所遁形。（圖／路透社和美國CDC）  

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）台北一名30多歲女性前往新北某室內親水設施遊憩後，感染食腦變形蟲（福氏內格里阿米巴原蟲）所導致的腦膜腦炎而死亡，對此，專家提醒仍須等待檢驗結果才能判定感染途徑和地點，民眾不宜過度恐慌，只要避免游泳時嗆水及將頭泡入溫泉或SPA水中，便可降低感染風險。

呼籲民眾不用過度恐慌，也建議相關業者也應確實依循法令，進行水質檢驗與維護，確認各項設施不會污染水質。

福氏內格里阿米巴原蟲存在自然界的水體及土壤中，但國際上人類感染病例卻相當少見，這起也是國內時隔12年後再出現的罕見個案，引起大眾關注，由於大眾對福氏內格里阿米巴原蟲的認識相當陌生，為了避免民眾過度恐慌並造成誤解，台灣科技媒體中心邀請國立陽明交通大學熱帶醫學科主任嵇達德教導大家正確看待福氏內格里阿米巴原蟲感染。

嵇達德說明，福氏內格里阿米巴原蟲存在自然界的水體及土壤中，但一般數量不高，分佈也不平均。根據過往與中正大學地球與環境科學系特聘教授許昺慕合作的研究，發現台灣一般水體，例如水庫、河川等，並未檢出過此福氏內格里阿米巴原蟲，只發現其它非致病性內格里阿米巴屬的原蟲。

嵇達德表示，福氏內格里阿米巴原蟲具有鞭毛可游動，在溫度高於攝氏26度時會開始活躍的生長與繁殖，而台灣氣溫高於攝氏26度的時間又很長，本來就存有感染風險。根據研究，福氏內格里阿米巴在實驗室攝氏45度的環境中，仍能在培養基上存活與運動，但一般溫泉原水溫度較高，此蟲無法存活，故依法規正確使用溫泉，基本上是沒有感染風險。

至於此蟲的感染是否與氣候變遷有關，嵇達德解釋，目前不論是台灣（台灣只有兩例）還是全球針對病例所做的環境監測研究都很稀少，監測時間也不夠長及全面，目前沒有直接證據表示福氏內格里阿米巴感染與氣候變遷有關，只能說氣溫上升的確會增加原蟲的繁殖，且因為氣溫上升，民眾接觸親水設施和戶外野溪、湖泊的人數也會隨之增加，而提高了民眾接觸此蟲的機率。

嵇達德指出，福氏內格里阿米巴原蟲的感染方式很特殊，可經嗆水或粉塵吸入等在偶然的機會下進入鼻腔，吸附在嗅上皮組織上，沿著嗅神經軸爬行進入腦部，進而引發原發性阿米巴腦膜腦炎，簡稱PAM（Primary Amoebic Meningoencephalitis），死亡率可達97%以上，潛伏期為1-9天(平均5天)。但其他如喝下受污染的水則一般不會被感染，經傷口感染的機率亦很低。

談及如何防治該疾病，嵇達德認為水資源很寶貴，有長期監測才能有更好品質的用水保障。但並不是有檢測出原蟲就代表那個地點一定是固定的污染源，因為原蟲是會活動的，會隨水流動到其他的區域，所以美國CDC也提出不需在驗出地點設置長期的警告標示，以免誤導民眾，造成恐慌。

嵇達德也提到，目前還不確定福氏內格里阿米巴是否確實存在親水設施的環境中，需等待檢驗結果。

嵇達德認為一般民眾不用過度恐慌，透過此次事件，呼籲民眾要去了解如何正確使用游泳池及溫泉等娛樂用水，避免游泳時嗆水及將頭泡入溫泉或SPA水中，並避免污染水源，例如進入游泳池及溫泉前要先洗腳再入池，不要將泥沙帶到池中。

嵇達德也建議，經由此事件，政府應確實督導游泳池及溫泉等相關親水設施業者，做好定期教育訓練，確保業者要遵守法令作定期的水質檢驗和清潔維護，並加強民眾宣導。相關業者也應確實依循法令，進行水質檢驗與維護，確認各項設施不會污染水質，建立避免水質污染的標準操作程序與適當的消毒方法，例如溫泉不能加氯殺菌，可以改用哪些其他方法。
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更新時間 : 2023-08-14 18:17 GMT+08:00

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