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台灣阿美族語學者吳明義辭世　花蓮縣政府頒贈表揚狀

花蓮縣政府說，Namoh Rata吳明義院長(牧師)在民族知識和教學上的貢獻，為眾人所景仰。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/14 17:20
長年推動阿美族族語傳承及復振的吳明義Namoh Rata辭世，享壽89歲，公祭告別儀式今(14)日在花蓮市立殯儀館舉行。(照片由花蓮縣政府...

長年推動阿美族族語傳承及復振的吳明義Namoh Rata辭世，享壽89歲，公祭告別儀式今(14)日在花蓮市立殯儀館舉行。(照片由花蓮縣政府...

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）長年推動阿美族族語傳承及復振的吳明義Namoh Rata辭世，享壽89歲，公祭告別儀式今(14)日在花蓮市立殯儀館舉行，花蓮縣長徐榛蔚「感謝吳明義院長畢生傳承阿美族文化的無私奉獻」並頒贈表揚狀。

生於阿美族高寮部落的Namoh Rata吳明義院長(牧師)生平經歷過日本及國民政府的教育系統，並在1997年於R.S, St. Charles University, U.S.A.獲得博士學位；他曾在玉山神學院擔任教授和院長一職，在國立東華大學原住民民族學院傳授阿美族語言和文化。

為了表彰Namoh教授在傳承、紀錄阿美族語言和文化知識上的貢獻，世界原住民族大學於2019年7月30日，頒授原住民族傳統知識教育榮譽博士學位。Namoh也在慈濟大學人類發展系擔任客座教授，培養了許多投入原住民族知識教育與紀錄的人才。

花蓮縣政府透過新聞稿表示，吳明義院長(牧師)將畢生對阿美族語言全面的認識書寫成一本厚達上千頁，記錄超過三萬字的辭典，成為許多阿美族語的學習者和教學者仰賴的寶典，同時藉此勉勵了許多原住民族傳統知識建構的參與者和學習者。這對原住民族而言是一個莫大的榮耀，更是所有阿美族感到自豪的一刻。

花蓮縣政府說，吳明義在民族知識和教學上的貢獻，為眾人所景仰。

花蓮縣長徐榛蔚表示，原住民族文化及語言存在面臨瀕危的程度不同，原住民族文化能真正傳承，關鍵因素就是語言，她相當推崇Namoh Rata吳明義院長(牧師)畢生為阿美語言復振、推廣、傳承，更是凝聚了深厚的文化價值，期許這些珍貴的語言文化傳承給後代，並在教育及文化保存的領域得以廣泛運用。

原民處代理處長督固‧撒耘認為，家庭與社區的強化才是母語永續生存的核心，族群語言流失是各族群普遍的現象，Namoh Rata吳明義院長(牧師)為阿美族語言積極建構、教學推廣、編撰記錄阿美族語言，蒐集彙整各部落生活用語、不僅使後輩得以查閱、學習，更將祖先的語言推向國際。

台灣阿美族語學者吳明義辭世　花蓮縣政府頒贈表揚狀

△花蓮縣政府透過新聞稿表示，吳明義院長(牧師)將畢生對阿美族語言全面的認識書寫成一本厚達上千頁，記錄超過三萬字的辭典，成為許多阿美族語的學習者和教學者仰賴的寶典。(照片載自台灣e店)
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