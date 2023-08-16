〈時評〉善變、威權、醬缸的侯友宜　

二0二一年底的重啟核四公投，時任新北市長的侯友宜， 拒絕表態支持的理由是「核電要考量核安及核廢料的處理， 有這兩個關鍵前提才有資格談核電」，看似為核 一、核二、核四所在地的新北市民之生命財產安全在把關， 實則是為連任舖路的選舉考量！

因為，一年七個月後的今天，台灣核廢料的處理， 不論在境內或境外依然是四處碰壁，符合侯市長的「 沒有資格談核電」，可已成功連任 ，且正投身明年總統選舉的侯市長，竟主張核一二三延役、 核四重啟！真是換個身分就換個腦袋、翻臉比翻書還快！

侯友宜除了善變，更是醬缸的──個人經歷了超過卅年的戒嚴統治， 39歲才開始擁有投票選總統的權利，黨禁、報禁、 萬年國會都躬逢其盛，黑名單（例如嘉義同鄉， 人稱蔡公投的蔡同榮）沒有親見、至少也該有耳聞的侯友宜， 對那段離自由民主十萬八千里的狗臉歲月，照單全收並甘之如飴， 那是個人的事。

但是，對這樣倒行逆施的中國國民黨， 仍不知今夕何夕、執迷不悟地在喃喃囈語「自由民主是國民黨的DN A」， 已擺脫中國國民黨一黨專政魔掌並飽嚐自由民主滋味的台灣人， 聽了是會啞然失笑的！只能說， 侯市長顯然受中國國民黨醬缸教育污染中毒深矣！

其次，四年半來，新北市恩恩案等廿八件兒童傷害案， 市長侯友宜將個人相關責任推得一乾二淨， 轄下官員也無任何人遭到懲處，可說將中國國民黨遇事推拖拉， 以及官官相護的官場醬缸文化，發揮得淋漓盡致！

侯友宜除了善變、醬缸，還是威權的── 侯友宜日前以準總統候選人之姿宣告：若當選總統，要成立特偵組； 素有東廠之稱，也有教唆證人作偽證前科的特偵組， 竟然是侯友宜的最愛，可見其對威權之留戀。

加上侯友宜當年奉「有自由民主DNA」的中國國民黨當局命令， 率隊前往逮捕訴求「百分之百言論自由」獲罪的鄭南榕， 竟而導致鄭南榕自焚身亡。事過境遷33年，面對質疑， 侯友宜不是對曾當白色恐怖共犯結構下的「自由殺手」 的難堪往事幡然悔悟、鞠躬道歉，也沒有「我不殺伯仁、 伯仁因我而死」的內疚，而是一副機器戰警姿態，重申：「 如果重來一次，仍會以相同方式處理鄭南榕案」， 可見其人缺乏自由民主素養，選擇站在威權一方、 為虎作倀無怨無悔的風格，一路走來，始終如一！

綜上，侯友宜真是：善變！威權！醬缸！

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）