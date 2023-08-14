有助瞭解全球氣候變遷！澎科大第一艘無人探測船　赴北極探勘研究14天　

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）國立澎湖科技大學「海岸觀測與無人船聯合實驗室」自製研發第一艘無人探測船，將在極區斯瓦巴德群島進行為期14天的探勘研究，成為台灣首次在北極執行多元主題研究。

澎科大受波蘭哥白尼大學北極研究站的邀請，經過32小時的長途飛行，已經抵達極區斯瓦巴德群島進行為期14天的探勘研究。

這次的北極聯合探測隊集結了臺大、澎科大、中研院和中央大學等9位大學教授和研究員，在國科會和臺大永續地球尖端科學研究中心的補助下，研究主題將比過去更為多元，研究成果將有助於瞭解全球氣候變遷的影響和衝擊，也是台灣首次在北極進行的相關研究工作。

澎科大表示，澎科大副教授呂政豪的研究團隊所量身打造的無人船，將進行冰湖與峽灣水下地形與海床底質分類的掃描測繪，以了解冰河後退後的動態地形和水文變化。

無人船上的通訊與機電設備是由澎科大海工院院長莊明霖率領團隊自製研發，王嘉源醫師負責機電系統整合、自動控制和AI避障等關鍵技術，部分通訊技術由全波科技所支援，此艘執行北極任務的無人船可謂產學、跨領域聯手合作的結晶。

除此之外，臺大地質系教授郭陳澔與中研院研究技師古進上結合Starlink設置即時衛星地震站監測冰層融冰、永凍土及溫度變化；林立虹教授採集冰川分析極地水體與永凍層二氧化碳排放量與循環機制。