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政治意味濃! 賴清德出訪 中國15日對台灣聚碳酸酯課徵反傾銷關稅

聚碳酸酯是常見塑膠原料，可用於電子電器、板材/薄膜、汽車、光學、包裝、醫療器械、安全防護等諸多領域。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/14 15:37
中國與台灣之間的貿易壁壘之戰政治意味十足。(圖/路透社)  

中國與台灣之間的貿易壁壘之戰政治意味十足。(圖/路透社)  

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）中國商務部今（14）日無預警在官網宣布，明（15）日起將對台灣進口的聚碳酸酯，課徵反傾銷關稅，稅率最高達22.4%。

台灣副總統賴清德正前往友邦巴拉圭參加新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮，12、13日依慣例過境美國紐約。先前傳出中國收買南美洲、巴拉圭當地媒體捧中踩賴，更動員親中僑團到場抗議，今天又傳出新動作。

中國商務部貿易救濟局在官網宣布，根據該國反傾銷條例，於去（2022）年11月30日對台灣出口的聚碳酸酯（polycarbonate）立案進行反傾銷調查。經初步裁決，將從8月15日起對台灣進口的聚碳酸酯，課徵反傾銷關稅。

公告指出，聚碳酸酯是常見塑膠原料，可用於電子電器、板材/薄膜、汽車、光學、包裝、醫療器械、安全防護等諸多領域。中國將於8月15日起將對台灣進口的聚碳酸酯採取保證金形式，實施臨時反傾銷措施。進口經營者在進口各公司生產的聚碳酸酯時，應依據本初裁決定所確定的各公司的保證金比率，向中華人民共和國海關提供相應的保證金。

根據公告，進口經營者在進口各公司生產的聚碳酸酯時，應依據本初裁決定所確定的各公司的保證金比率，向中華人民共和國海關提供相應的保證金。台灣化學纖維、台灣出光石化徵收16.9%的保證金比率；奇美、奇菱科技徵收17.0%；其他台灣公司為22.4%。

這已不是中國第一次在敏感政治時機操作貿易議題。今年4月12日中國商務部公告，對台灣禁止大陸進口的2455項產品展開貿易壁壘調查，並指出調查應在今年10月12日前結束，特殊情況下可延長至2024年1月12日。發布公告當天為民進黨提名賴清德參選總統之日，而調查期限正好為台灣總統大選前一天，政治動機不言而喻。
中台紛爭
聚碳酸酯
反傾銷稅

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更新時間 : 2023-08-14 18:16 GMT+08:00

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