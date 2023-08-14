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你「呼吸」對了嗎？「鼻之呼吸義診園遊日」8/20登場 解析「用口」呼吸的害處

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/14 15:09
呼吸是人類與生俱來的本能，但呼吸的正確與否卻很少受到關注。（圖／unsplash）

呼吸是人類與生俱來的本能，但呼吸的正確與否卻很少受到關注。（圖／unsplash）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）呼吸用錯方式除了對健康造成負面影響外，甚至外表也會改變！為了讓民眾了解正確的「經鼻」呼吸方式，台灣鼻科醫學會將於8月20日下午在「實踐大學台北校區大草坪」舉辦「鼻之呼吸 義診園遊日」，現場將安排義診、分享會、闖關遊戲等活動，邀請大家一同健康呼吸，找回下顎線。

什麼是正確呼吸？經口呼吸跟經鼻呼吸哪裡不一樣？

呼吸是人類與生俱來的本能，但呼吸的正確與否卻很少受到關注，呼吸方式大致可區分為經鼻呼吸與經口呼吸。看似都是呼吸，但兩者之間相差甚遠，經鼻呼吸是人體最自然的呼吸方式，穩定的氣體交換能保持體內的氧氣與二氧化碳平衡，血液酸鹼值也維持穩定，有助於平緩情緒；而經口呼吸往往吐出的二氧化碳比氧氣還多，導致體內的二氧化碳濃度偏低，血管收縮，血流與氧氣運送不順，長期下來可能導致生病，或使精神狀況低下。

經口呼吸除了影響健康 小心外表也慢慢地在變化

你是否也曾經睡覺時張著嘴巴呼吸呢？根據全民健保申報資料分析，108年國人因過敏性疾病就醫高達355萬人，大約每5人就有1人過敏，其中鼻過敏的人數佔人口百分比約30%，顯示鼻子過敏在台灣相當普遍，使得人們因鼻子過敏而不自覺張嘴呼吸的狀況相對普遍，其他造成經口呼吸的原因也包含肥胖、扁桃腺或腺樣體肥大等因素。

長期經口呼吸可能對身體健康帶來負面影響，主要是口腔內少了粘膜過濾空氣中的髒污，因此增加了生病的機率，另外也容易有口乾舌燥、口臭的狀況發生；另外，因經口呼吸未能將舌頭貼合上顎，長期下來外表將會慢慢改變，可能造成暴牙、戽斗、牙齒排列不整齊，甚至駝背等等。

掌握4招正確呼吸方式 經鼻呼吸帶你找回完美下顎線

正確的呼吸方式使人常保身心健康，鼻子作為人體天生的呼吸道，當空氣經由鼻腔進入體內，鼻腔內的鼻毛可作為人體的第一道防線，過濾空氣中飄浮的過敏原、雜質、灰塵、細菌等等，防止它們進入人體和肺部，同時降低氣管與支氣管感染的疑慮；鼻腔壁的黏膜亦可以溼潤與加熱吸入的空氣，幫助氣管中的微血管在接觸空氣時，不會因為快速接觸冷空氣而使血管收縮；此外，經鼻呼吸也有助於緩和情緒、改善睡眠品質。

1. 時刻提醒自己使用鼻子呼吸
2. 呼吸要緊閉雙唇，並將舌頭頂住上顎
3. 避免用力呼吸，穩定呼吸節奏
4. 如果鼻塞，盡量透過唇縫、齒縫來呼吸
呼吸
經鼻呼吸
經口呼吸
鼻過敏
台灣鼻科醫學會

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更新時間 : 2023-08-14 18:16 GMT+08:00

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