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台電首座淨零建築「穿山甲」預計2024年完工　減碳效益估可達500公噸

台電：「光源之石」每一片太陽能板鋪設位置與角度，都要經過日照位置、方向、時數與建築面積、太陽能板發電效率等大數據建構而成的模型精準分析確認。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/14 15:07
台電聯手瑞助營造及國際知名建築師事務所MVRDV，打造名為「光源之石」的台電歷史首座綠能運維中心，建築外觀將由數千片太陽光電板包覆，遠看猶...

台電聯手瑞助營造及國際知名建築師事務所MVRDV，打造名為「光源之石」的台電歷史首座綠能運維中心，建築外觀將由數千片太陽光電板包覆，遠看猶...

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）有看過會發電的穿山甲嗎？台電在彰化縣打造名為「光源之石(Sun Rock)」首座綠能運維中心，其建築外觀將由太陽光電板包覆，遠看猶如一隻「穿山甲」，未來可年發近100萬度綠電，除自給自足，還能回輸電力，可望成為全台灣第一座淨零排放建築，13日已舉行動工祈福典禮。

行政院長陳建仁出席「台電離岸風力發電運維中心動工祈福典禮」時表示，台灣是海島國家，有近98%能源仰賴進口，但同時上天也賜予臺灣很大的祝福，提供充足的陽光及豐沛的風力等資源，例如彰化外海即為全世界十大最佳離岸風場之一，因此實應善用此一優勢發展風力發電。

MVRDV創始合夥人Winy Maas表示，「光源之石」以最大程度運用陽光設計出發，充分善用彰化豐沛日照，透過這樣的設計，讓建築物實現能源自給自足的同時也成為綠能生產者，發電回饋台灣。

為滿足綠能持續發展成長的運轉維護需求，台電聯手瑞助營造及曾打造荷蘭鹿特丹商場、台南河樂廣場，作品遍佈全球逾40國、超過800件的荷蘭建築師事務所MVRDV，於彰化建置台電首座綠能運維中心「光源之石」，更將打造成全台第一座「淨零建築」。

台電表示，「光源之石」將作為台電離岸風電一、二期，超過50部風機的吊裝廠房、運維基地，以及周遭陸域風機、太陽光電相關備品、維護工具等材料倉儲中心，預計2024年底完工，全面提升台電綠能建設維護效能。

台電說明，「光源之石」每一片太陽能板鋪設位置與角度，都要經過日照位置、方向、時數與建築面積、太陽能板發電效率等大數據建構而成的模型精準分析確認，因而完工後將可年發近100萬度電，等同約3000家戶月用電量，減碳效益預估可達500公噸，翻轉建築傳統耗能印象，而這樣的發電量，預估能源密度(指建築物年用電量與樓地板面積的比值)可達 -19，不僅自給自足，還可多發電送回電網，可望成為全台第一座零耗能淨零建築，配上吸睛外觀，堪稱「會發電的穿山甲」。

13日在彰濱工業區舉行「台電離岸風力發電運維中心動工祈福典禮」，行政院院長陳建仁、行政院發言人林子倫、立法委員謝衣鳯及黃秀芳、經濟部次長兼台電代理董事長曾文生、彰化縣副縣長林田富、台電總經理王耀庭等各界貴賓，共同見證台電綠能發展里程碑。
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