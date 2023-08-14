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美國夏威夷百年野火奪93命　每分鐘蔓延1英里

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2023/08/14 14:22
夏威夷拉海納遭遇野火，所到之處摧枯拉朽。(圖/美聯社)  

夏威夷拉海納遭遇野火，所到之處摧枯拉朽。(圖/美聯社)  

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）美國夏威夷毛伊島遭遇美國百年來最致命的野火，死亡人數現達93人。儘管有部分地區6至8成火勢已獲控制，甚至被撲滅，但據州長所言，因當地風勢野火仍以「每分鐘蔓延1英里」的速度延燒。

路透社CNN報導，毛伊島（Maui）野火目前官方公布的是93人，但官方也警告死亡人數可會進一步攀升。這是夏威夷遭遇最嚴重的自然災害，超越1960年海嘯造成61人死亡的紀錄。根據美國國家防火協會（National Fire Protection Association）數據，這也是1918年以來美國最致命的野火，當時造成453人死亡。

截自當地時間13日下午3點，島上度假勝地拉海納鎮（Lahaina ）的野火已被控制約85%，粗估焚燒面積達2170英畝（約8.78平方公里）；庫拉（Kula）野火約60％獲得控制，焚燒面積約為678英畝（2.7平方公里）；基黑（Kihei）、普勒胡（Pulehu）的大火已全部獲得控制；在卡納帕里（Kaanapali ）大火已於8月12日撲滅。

夏威夷州長格林（Josh Green）稍早在檀香山發表視訊談話指出，拉海納的野火以非比尋常的速度蔓延。他表示在毛伊島部分區域，風速約為每小時60英里到81英里之間，「這意味著，火是每分鐘蔓延1英里（1.6公里）。」

目前救援及收容工作都刻不容緩的展開，流離失所的拉海納居民可以住進臨時住所，包括政府補貼的逾500間飯店房間。格林表示，今天將有第一批入住飯店，明天以後將有大批居民入住。此外，政府也將採用出租房屋的方式，幫助疏散人員尋找臨時落腳點，「Airbnb將為我們提供數百個長期、短期出租房，我們就能讓人們在一個地方住上幾個月。」

據非官方統計，還有上千人失蹤，家屬們焦急的尋找親人，「擔心最壞的情況發生」；也有許多人在群網站上串聯起來，建立起失聯人口名單，盼透過資訊共享協助得知親人下落；許多人聚集在教堂祈禱，盼這場浩劫能夠盡快結束，家人朋友都能平安團聚。
夏威夷野火
夏威夷
拉海納

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