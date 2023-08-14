台灣古都打造運動科技觀賽體驗　科技棒球嘉年華9/3台南登場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「科技棒球嘉年華」將於9月3日在亞太國際棒球訓練中心少棒主球場舉辦，台南市政府今(14)日表示，活動將透過視訊串流技術及多機聯動直播，讓觀眾享受親臨現場的多視角觀賽體驗，市長黃偉哲期盼透過科技的運用，讓台南的棒球實力大幅增進。

台南市長黃偉哲表示，本屆U-12世界盃棒球賽台灣隊奪得亞軍殊榮，讓世界看到台灣小將的棒球實力外，亞太國際棒球訓練中心的硬體設施亦獲得國際棒壘球總會高度的肯定。

黃偉哲強調，「內行看門道，外行看熱鬧」，運動賽事除了硬體設備，軟體設施也很重要，像是透過科技的運用，以軟體來演算並分析球員打擊數值，做為日後訓練的參考資料，方能更有效提升球員實力，讓肌力做最好的發揮，也能減少運動傷害。

體育局表示，台南市政府與南臺科大學共同主辦「科技棒球嘉年華」，將邀請臺北市立大學與臺灣體育運動大學等兩支精銳女子棒球隊，以及臺南市協進國小、億載國小、永信國小、立人國小等四支少棒隊進行表演賽，並由南臺科大資訊傳播系許擇瑋老師領軍的「虛擬網紅創作工坊」團隊進行網路直播服務，透過視訊串流技術及多機聯動畫面，讓觀眾享受親臨現場的多視角觀賽體驗。賽事播報則邀請知名棒球YOUTUBER下巴辣大叔與謝大偉教練播報，給觀眾最精彩有趣的觀賽體驗。

體育局表示，科技棒球嘉年華展示多項運動科技儀器與訓練概念，並開放民眾用遊戲的方式進行體驗。全場運動科技的部份，分別由南臺科大學資訊工程系鄞宗賢教授帶領的運動科技團隊、工業技術研究院、成功大學運動科技團隊、新創公司傳接球實驗室合作，打造運動科技觀賽體驗，將球場上的選手運動影像進行分析，提供即時運科數據，搭配專業直播，讓觀眾在觀賞新型態棒球賽事同時，也對棒球運動的專業內容有更深入的了解，歡迎民眾9月3日相約進場，感受科技運動的魅力。

照片由台南市政府提供