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台灣前進北極！中央大學盼在挪威冷岸群島　設立方衛星接收站

中央大學太空系教授劉正彥表示，極區磁力線與地表接近垂直的角度關係，具備特殊的觀測優勢。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/14 12:36
(照片中央大學地科學院提供)

(照片中央大學地科學院提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央大學今(14)日表示，該校太空科學與工程學系科學家近期前進北極，希望有機會在挪威冷岸群島設置中央大學立方衛星的接收站，提高太陽同步軌道或高傾角軌道衛星的接收率，藉此精確掌握太空天氣變化，協助進行衛星通訊、定位、導航應用品質的監測與預報，盼有助於深化對太空天氣的理解與探究。

太空天氣研究與我們的生活息息相關，太陽風暴不僅可能對人造衛星和太空探測器造成損害，還可能對地球上的電子設備和通信系統產生影響，甚至對航班的安全構成威脅。30年前（1994年），挪威的歐洲非相干散射科學協會（EISCAT）在斯瓦爾巴群島正在建置的直徑32米雷達系統。當時，中央大學太空系教授劉正彥是首位參訪的科學家。如今再次踏上這片土地，這裡已成為全球太空科學家研究電離層和磁層擾動的極佳觀測地點。

中央大學太空系教授劉正彥表示，極區磁力線與地表接近垂直的角度關係，具備特殊的觀測優勢。這些磁力線甚至能延伸至外太空，相當10個地球半徑（6萬4000公里）以外。這種獨特位置配置，彷彿是一個自然的「聽診器」，讓科學家能夠在極帽區地面附近即可更全面地監測太空天氣的動態變化，有助於深化對太空天氣的理解與探究。

劉正彥回憶，1994年12月底前進北極時，當地的環境非常惡劣，面臨非常寒冷的「永夜」，出門幾乎伸手不見五指，必須隨身攜帶大槍，因為當地熊比人多，人口1000多位，熊就有4000多隻。今年5月再度前往時，正逢「永晝」，晚上睡覺時天還亮著，並面臨暴風雪零下18度寒冷的挑戰，但無論多麼辛苦，研究團隊都希望能打開台灣的國際能見度，促成國際合作，開啟太空天氣研究新視角。
中央大學
太空天氣
衛星通訊
定位
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挪威
北極

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更新時間 : 2023-08-14 14:21 GMT+08:00

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