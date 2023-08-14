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台灣新竹市長高虹安涉詐領助理費被起訴 若成立恐官位不保

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/08/14 11:09
新竹市長高虹安因涉詐領助理費遭北檢起訴。

新竹市長高虹安因涉詐領助理費遭北檢起訴。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）新竹市長高虹安於立委任內涉領助理費新台幣46萬，今（14）日台北地檢署檢察官宣告偵查終結，依貪污治罪條例、偽造文書等罪起訴高虹安及4位助理，至於資策會提告背信罪，則獲不起訴處分。

高虹安去年遭至少五位吹哨人揭露，在立委任內涉嫌聘用男友李忠庭等人詐領助理人頭費，更要求助理上繳所得作為公積金，還以公積金代墊私人支出，涉嫌貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪、偽造文書等罪。

此外，資策會更以高虹安任職期間，因職務所取得的研發成果，專利申請人卻不是資策會，因而向北檢提告刑法背信罪。

台北地檢署數度就詐領助理費案、背信案傳喚高虹安，歷經8個月宣告終結。今日北檢於上午10點召開記者會說明，高虹安及原高虹安辦公室主任陳奐宇、黃惠玟、助理王郁文、陳昱愷等人涉犯貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪，及刑法使公務員登載不實罪，依法提起公訴。李忠庭因罪嫌不足，獲不起訴處分。至於資策會背信案，檢察官認為罪嫌不足，予以不起訴處分。

檢察官進一步指出，高虹安要求助理虛報、浮報領取立法院上限薪資及加班費，扣除實際薪資後將差額繳回，供其個人自行運用或挪為私用，以此方式詐領不法所得共46萬30元，涉犯涉犯貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪，及刑法使公務員登載不實罪。

關於量刑，檢察官指出，高虹安學歷傲人，每月立委薪資逾19萬、問政費用7萬餘元，可謂財力豐厚，竟不用上開費用反壓榨下屬助理，配合共同虛報或浮報助理薪資及加班費，榨取立法院人事費，用於委員辦公室及私人支出，公私不分、貪圖小利。且犯後態度不佳，卸責予助理，請法院妥予量刑，並宣告褫奪公權。

至於在偵查中自白犯刑的黃姓、兩位陳姓助理，因犯後態度良好，且未獲取犯罪所得，均請依法減輕期刑及緩刑。李忠庭雖然領有2萬至5萬餘元不等的助理薪資，但有實際從事助理工作，也沒有配合繳回之情形，綜認其雖另有其他兼職，亦無從認定有詐領助理費之犯行，應認其罪刑不足。

背信一案檢察官則表示，告訴人所提之事證及偵查調查所得證據，無法認為被告有背信、詐欺之嫌，故予以不起訴之處分。

今年6月立法院通過《選舉罷免法》修正案，曾犯洗錢，加重詐欺罪、加重剝奪行動自由罪、貪汙罪，《國家機密保護法》、《國家情報工作法》、《反滲透法》等有罪判決確定者，不得登記為候選人，且受緩刑宣告者亦同。此外，受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑的判決尚未確定，也不得登記為候選人。
高虹安
詐領助理費
背信罪
資策會

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更新時間 : 2023-08-14 14:21 GMT+08:00

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