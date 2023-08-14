東台灣《自然醒慢活祭》水上SUP瑜珈超療癒　荷蘭頌缽大師現身國際音療工坊

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台東縣政府首創身心靈休閒美學品牌《自然醒慢活祭》（Taitung Spirit Festival），於8月12日及13日舉辦首場「淨心慢旅行」系列活動，以「海洋藝術靜心」為題，與台東香草精油品牌小村遠遠、在地戶外探險團隊、瑜珈講師合作，在東河與都蘭海岸沿線場域，規劃舞蹈、色彩創作、精油調製以及水上瑜珈課程，達到身心的平衡和放鬆。

「淨心慢旅行」首日在背山面海的一級海景場域都蘭舉辦，面朝令人屏息的湛藍太平洋，安排繪畫創作、自由舞動、精油沐浴露調製等藝術課程，讓參與者透過五感和自然對話，感受海洋飽滿的活力並激發創意。

次日活動則於清晨展開，帶領參與者前往東河馬武窟溪，進行日出水上SUP瑜珈課程，學習感受溪水的流動與身體的韻律，找回身心合一的生命力，與覺知的掌控力。需要專注與平衡的水上瑜珈課程讓學員紛紛表示相當考驗，但同時也興奮表示，在水面完成穩定瑜珈動作的那刻，頓時獲得一份前所未有的成就與舒適感，使身心得到了全方位的釋放。



《自然醒慢活祭》「淨心慢旅行」系列活動之一水上瑜珈。(圖/自然醒慢活祭)

台東縣政府社會處表示，蔚藍的大海是台東專屬的療癒能量，希望透過海洋藝術等特色課程安排，讓大家也能感受到這份台東療癒力。且不只海洋，《自然醒慢活祭》也將於未來推出結合天文星空、溫泉療癒等相關主題內容，拓展台東療癒體驗的層次。邀請所有喜愛身心靈活動的民眾一同到台東，參與更多自然療癒的特色行程。

除「淨心慢旅行」旅遊遊程外，《自然醒慢活祭》系列活動中的「國際音療工坊」也將於8月26日至27日在台東登場，特別邀請荷蘭頌缽音療大師Hans de Back與游牧音樂傳習者Unid Huang擔任講師，開設專業師資培訓課程與一般民眾音療體驗場次。

此外，《自然醒慢活祭》更將在9月8日移師台北，於集思交通部國際會議中心為全國社工舉辦專屬「紓壓工作坊」，讓社工們能暫時登出助人模式，為自己療癒充電。更多活動詳細資訊，請見自然醒慢活祭官方網站以及社群平台。