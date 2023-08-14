台灣奇美博物館全新線上畫框修復課程　走入館內最神祕的藝術修復室

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)奇美博物館規劃全新課程「窺探奇美名畫：原來畫框很有飾！」，深度探索歐洲畫框各時代風格美學、解析各種精巧紋飾、走入館內最神祕的藝術修復室，一窺畫框修復過程，把修復技法應用到日常生活。

全新規劃的線上課程由奇美博物館美感體驗課程開發講師林雅琦、首席修復師吳偉安擔任講師，課程全長約150分鐘，以3大章節共10個單元為每位學員打通藝術的任督二脈。第一章「60分鐘開啟美的鑑賞力」，從奇美博物館的重要典藏作品談起，學員可以認識畫框豐富多元的設計元素，並學習如何初步辨識不同時期的畫框風格。

第二章「畫框幕後大解密」，完整剖析文物修復過程，了解如何判斷畫框是否需要修復、如何修復，以及修復前後的差異。第三章「解鎖技能好好用」，將傳授如何融合修復技法與創意，透過坊間容易尋得的材料，將平凡的生活物品改造為屬於自己獨一無二的生活美感手作小物，如相框、鏡框、收納盒等。

奇美博物館表示，為了滿足更多民眾對藝術學習的需求，館方連續兩年精心策劃內容扎實的藝術線上課程，藉此突破實體課程的局限。由於過往實體課程能容納的人數有限，也會因為上課地點在台南，讓距離較遠的民眾難以參與。線上課程不用擔心人數、地域限制或疫情干擾，參與者可擴及全台灣，甚至是海外華語人士等，所有人皆能彈性安排時間進行學習。館方也希望藉此提高美學教育推廣的可及性，擴大博物館的觸及對象，更期盼上完課的民眾有天能夠回到奇美博物館，親眼見證原汁原味的美麗作品。

「窺探奇美名畫：原來畫框很有飾！」線上課程即日起開放報名，自即日起至9月5日的募資期間推出75折優惠，原價2,200元、募資預購價1,650元，同步祭出加碼抽獎活動；另有線上課程合購價 63 折的好康。