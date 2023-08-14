賴清德過境紐約行程滿檔 會台灣僑胞、看棒球賽

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）副總統賴清德出訪巴拉圭，美東時間12、13日過境美國紐約，台灣僑胞熱情相迎。期間賴清德先後參與早餐會、僑宴、青年座談，並赴花旗球場觀看棒球賽。

賴清德率團出訪巴拉圭參加新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮，去程過境紐約，預定16日回程過境舊金山。

中央社報導，賴清德過境紐約第二天行程滿檔，上午於下榻的樂天紐約皇宮飯店（Lotte New York Palace）參加「美東信賴台灣後援會」舉辦的早餐會，中午參加主流暨僑界人士宴會，隨後與台灣青年座談，傍晚赴位於皇后區法拉盛（Flushing）的花旗球場參觀、觀賽。

為時1個半小時的早餐會採閉門形式，共有100多名僑界人士與會，據2名與會人士透露，賴清德近10分鐘的發言數度情緒激動哽咽，他感謝奮鬥多年的民主前輩即使拿到美國身分，熱愛台灣的心始終沒有改變，願意在這次大選站出來，支持仍有不足之處的自己。

中午的僑宴在曼哈頓中城緊鄰哈德遜河的The Glasshouse宴會廳舉行，席開逾60桌，逾700人參加。賴清德致詞時感謝美方不懼壓力，秉持安全、舒適、便利及尊嚴原則協助過境。他強調台灣安全、台海和平屬於全球性議題，鼓勵台灣分享民主理念、積極參加民主陣營，並說台灣已走在正確道路上，千萬不要因為極權主義加大威脅就害怕、走回頭路。

美國在台協會（AIT）由執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表致詞。她指出，美國對台政策關鍵部分是鼓勵將台灣納入國際組織，鼓勵台灣持續與巴拉圭等外交夥伴往來，「台灣人民值得參與國際社會，國際社會因應全球挑戰時也需要台灣的關鍵支持」。

3月接任AIT主席的羅森柏格（Laura Rosenberger）因在家鄉匹茲堡參加妹妹的婚禮而不克出席，在近4分鐘預錄影片致詞中，她以「史上最緊密」形容美台夥伴關係，提到美台21世紀貿易倡議首批協定6月簽署後持續協商，美國期待台灣參加今年亞太經濟合作會議（APEC）。美國跨黨派國會議員代表團接連訪台，展現對台灣的濃厚興趣與支持。

羅森柏格說，「台灣是印太地區民主燈塔，也是我們致力支持區域與全球民主價值的關鍵夥伴。我們在維護台海和平穩定上存有重大共同利益，這個承諾始終不變，包括我們承諾支持台灣自衛能力，正如美台友誼歷久不衰、堅若磐石。」她並預告本週稍晚將在舊金山相會。

駐美代表蕭美琴在致詞中表示，相信台美關係在政府、僑胞及國人共同努力下，會一步步持續深化、茁壯。她介紹的美方貴賓包括紐約州眾議會副議長拉莫斯（Phil Ramos）等議員、新澤西州紐瓦克副市長戴福瑞塔斯（Ligia De Freitas）、賓州威廉波特市長史勞特（Derek Slaughter）。

傍晚5時55分賴清德一行人抵達花旗球場，在大都會球團人員解說下，參觀以大聯盟非裔先驅羅賓森（Jackie Robinson）為名的圓形大廳，後進入一旁的大都會球隊名人堂，再參觀其他區域，最後前往觀眾席觀看大都會對勇士4連戰最後一役。這是近年中華民國正副元首出訪友邦過境美國期間首次安排大聯盟觀賽行程，也是4個月來第2位到訪花旗球場的台灣總統參選人。台灣民眾黨主席柯文哲4月訪問紐約期間也曾參觀花旗球場，但他當時僅表態、未正式宣布參選總統。

大都會隊與台灣頗有淵源。花旗球場鄰近法拉盛，當地台僑眾多，大都會舉辦的台灣日也是大聯盟30支球團中歷史最悠久、規模最盛大的台灣主題日。第18屆預定2週後登場，由球評曾文誠開球，並邀請樂天女孩助陣，這也是首次有中華職棒球團啦啦隊共襄盛舉。

據了解，安排賴清德過境紐約期間觀賽歷經不少波折。這場比賽原為午場，外館規劃賴清德觀賽後參加僑宴，之後離開紐約赴友邦巴拉圭參加總統就職典禮。但ESPN挑走這場比賽做全美直播後，比賽按慣例改成晚場，以符合「週日夜棒球」（Sunday Night Baseball）主題，過境行程跟著調動，僑宴改成中午，賴清德晚間觀賽後離開紐約。