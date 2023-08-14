〈財經主筆室〉中國「弱外貿」狀態恐將持續　經濟失速對台灣衝擊有多少？

中國7月以美元計價的出口和進口，已經是連續第3個月下降， 且降幅進一步擴大，由於中國的弱外貿狀態恐怕仍將延續， 台灣向來對中國貿易依存度很高，對台灣經濟會不會造成重大影響？ 衝擊又會有多大呢？

根據中國海關公布數據，7月單月中國進出口總額4,829億美元 ，年減13.6%，其中，出口2,817億美元，年減14.5% ，進口2,011億美元，年減12.4%。出口不僅較市場預估的 13.2%高外，也創下2020年2月武漢疫情爆發以來最大跌幅 ，而進口跌幅也超過市場預估的5.6%逾2倍以上。

累計今年前7個月，中國進出口總值3.4兆美元，年減6.1%。 其中，出口總額1.94兆美元，年減5%；進口1.46兆美元， 年減7.6%。貿易順差4,895億美元，擴大3.5%。 雖然官方表示，外貿長期向好基本面沒改變。但從7月進出口數字發 布後，股市一路走弱表現來看，顯示市場對官方說法有所存疑。

中國中經院的說法，7月進口衰退，遠超出市場預期， 與中國對半導體產品、鋼材、機床進口大幅衰退有關， 間接反映與中國受到半導體出口管制及國內房地產、 基礎建設和外資投資明顯放緩影響有關。

外媒路透則稱，中美科技戰愈演愈烈，海外經濟成長放緩， 中國居民消費意願不強等多種因素，均對中國外貿構成壓力。7月進 出口降幅均遠超預期，既與歐美經濟減速有關外， 亦凸顯以美國為主的「脫鉤斷鏈」對中國外貿造成壓力，預計「 弱外貿」會延續到年底。

數據顯示，中國7月對美國出口暴跌23.1%，對日本、 南韓、台灣、東協、歐盟、 巴西和澳洲的出口也都出現雙位數的跌幅。中國7月來自美國、 南韓、日本、台灣和東協的進口，亦出現雙位數跌幅， 來自歐盟的進口則下跌3%。7月進出口進一步減弱， 的確讓北京當局面臨更大壓力。

中國的弱外貿狀態恐將繼續延續，對台灣經濟影響有多大呢？ 先來看看，台灣對中國貿易的依存度到底有多高？在2022年之 前的10年，台灣對中國的出口比重一直在40%以上，只有在20 15年一度降至39.5%，一般認為，當時可能與2014年爆發 太陽花學運引發爭議有關。

不過，受到地緣政治影響下，從2022年兩岸貿易關係出現顯著的 變化，據統計，兩岸貿易依存度在2020年高達43.9%，20 21年仍有42.3%，但2022年已經急降到38.8%， 可以說是近10年來的新低。

根據財政部公布的最新出口數據，7月對美國出口佔總額17. 4%，創下近10年的單月新高， 而對中國與香港的出口佔總額比重為34.6%，僅比今年元月的3 3.1%稍高，但也創下近10年單月次低紀錄，對中國出口下降， 是依存度減少或是受經濟不佳影響呢？

為何兩岸貿易會衰退？中國中經院的說法： 一是中國整體進出口衰退，台灣是中國產品加工製造出口中間地， 一旦中國末端出口不順，就會影響到台灣中間財出口； 二是美方對中國實施半導體制裁作用發酵， 台灣出口到中國中間財多以資通訊產品為主，因此這部分就會受限。 看來兩岸貿易衰退跟中國經濟不佳， 以及台灣對中國依存度減小都有關！

財政部統計，今年上半年台灣出口值 2,021 億美元、年減 18%，減幅高於韓國 12.3%、香港 (前 5 月) 年減 12.7%、新加坡 (前 5 月) 年減 8.9%， 台灣出口衰退幅度在主要國家中跌幅較深， 最主要就是台灣出口市場集中在陸港，上半年對陸港出口比重35. 5%，比起日、韓、星國對陸港出口占比約 22% 到 23% 較高，中國經濟表現欠佳，台灣受到衝擊相對就會比較重。

中國政府雖一直想設法刺激經濟成長，相關機構日前宣布刺激消費2 0條措施，希望提振對住房、家電、家具等其他產品的需求，不過， 中國政府目前的政策主要鎖定房地產部門， 在提振需求方面著墨不多，因此經濟形勢仍面臨極大挑戰， 台灣對中國依存度雖有下降，但短期中國經濟表現對台灣影響仍大。