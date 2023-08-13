太殘忍！台灣梅花鹿曝屍墾丁溪畔 疑活著遭斷頭

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）墾丁國家公園發生駭人聽聞的梅花鹿命案，兩頭梅花鹿疑似遭人刻意斷頭殺害，陳屍溪畔，兇手仍在追緝。墾丁國家公園管理處警告，傷害動物萃高可處200萬元罰金。

屏東環境保護聯盟理事張怡向中央社表示，12日晚間赴港口溪夜探時，發現兩頭梅花鹿曝屍溪畔，均遭斷頭而死。一隻毛色較鮮艷，仍有斑點，另一隻毛色已褪去。兩頭相距約兩公尺，皆已長蛆。

經通報，墾管處同保七總隊第八大隊赴現場勘查，初步研判，其中一頭應是「活著」被斷頭，身軀並無外傷，另一頭死亡多時，多處腐爛。屍體將送檢，釐清死因，若因腐爛而無法相驗，會選擇合適地點掩埋。

墾管處副處長許國書表示，梅花鹿雖非保育類動物，對其造成傷害者，仍可依國家公園法裁處新台幣3,000元罰鍰，並依動物保護法，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

根據自由時報，墾管處也不排除是梅花鹿是因恆春半島近日大雨而受困泥濘中，可能奄奄一息或甫死亡，就被斬首取下頭顱。網路也有人認為是盜獵行徑，目的是為了取得鹿角及鹿頭。

墾管處呼籲，若發現受傷梅花鹿，不可自行處置，應通報處理。