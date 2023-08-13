曾因傳染病導致族群減半　科學家發現海豹也會「保持社交距離」

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 新冠肺炎疫情肆虐多年，要求民眾配戴口罩、保持安全社交距離的防疫規範也一度讓人叫苦連天，但是你知道嗎？其實海豹也會因為出現傳染病而自發性的保持距離，而這一發現也讓科學家對海洋哺乳類的傳染病防治有更進一步的認識。

英國皇家學會（Royal Society）9日發布的研究顯示，北海地區的空拍研究發現，同樣分布在北半球溫帶及極地海域的海豹中，港海豹（Harbor seal）比起灰海豹（Grey Seal），不只跟同類會保持更大的社交距離，還對可能傳播中的病毒有著更高的覺察性。

事實上，由於全球氣候變遷讓北極海冰面積銳減，20世紀末海豹瘟熱病毒（PDV）的大流行導致1988年至2002年間歐洲與英國有多達1.8萬隻港海豹染病喪生，其族群數量幾乎砍半，而灰海豹雖然染病數量也不少，其症狀卻不像染病港海豹這麼嚴重，過去研究也發現灰海豹對呼吸性疾病的抵抗力較強。

研究第一作者、荷蘭皇家海洋研究院的海洋生態學家Jeroen Hoekendijk表示，由於灰海豹在帶原的情況下仍能四處移動，這促成了病毒散播，而港海豹大量染病死亡可能導致某些行為「烙印」在牠們的基因當中，可能是偶然發現的「社交距離」行為就是其中之一。

不只如此，新冠肺炎本身是人畜共通的傳染疾病，美國農業部動植物衛生檢驗署（APHIS）今（2023）年初公布的一份報告指出，新冠肺炎對自然的影響可能比人類過去想像中的更嚴峻，小自家中的貓狗、大至野生的獅子、老虎，甚至是水獺等生物，都可能感染新冠肺炎。

對海生哺乳類來說，一份2021年的研究更顯示，人類汙水排進海洋中，也讓新冠肺炎傳播至海豹、鯨魚等海生哺乳類的群集內，衝擊海洋生態系。

《衛報》分析進一步指出，除了可能將傳染病傳給海豹外，人類也可能因為與海豹的牙齒、爪子接觸而罹患惡名昭彰的「海豹指」，這種人畜共通、擁有高度抗藥性的肺炎黴漿菌（Mycoplasma pneumoniae）感染常導致漁夫、科學家需要因此截肢，因此或許主動跟海豹保持點安全距離，對人類也是個不錯的建議。