【大選倒數一周】厄瓜多反毒總統候選人遭槍殺　所屬政黨確認女副手接棒參選

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 前厄瓜多國民議會議員、2023年總統大選參選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）9日遭槍擊身亡，其所屬政黨「運動建造」（Movimiento Construye）昨（12）日宣布，將由其女副手龔薩雷茲（Andrea Gonzalez）接續其位繼續參與8月20日總統大選的競選活動。

龔薩雷茲是一名將政策重心放在環境保育的環運人士，在此之前並沒有擔任公職的經驗，之所以能擔任副手是因為維拉維森修親自指定，而「運動建造」黨也指出，已確定由「最受維拉維森修信任的」她「繼承志業」繼續參選，現在的首要之務是找到另一名可擔任副總統候選人的人選。

59歲的維拉維森修在獲選為議員之前是一名記者，長期關注毒梟議題，這次選戰也將其作為自己的政見重點。

圖為維拉維森修（Fernando Villavicencio, 持麥克風者）9日在造勢大會演說情形,幾分鐘之後他就不幸被槍殺身亡 (美聯社)

他9日於首都基多進行造勢活動，並在會上喊出「用生命捍衛民主」的口號，然而卻在幾秒後不幸立刻一語成讖，他在走出會場時被歹徒朝頭部開了三槍身亡。警方隨後與槍手展開駁火，一人遭到射殺，其他人趁亂逃離；據警方所說，所有嫌犯都是哥倫比亞人。

事實上，與周遭其他國家相比，過去數十年內厄瓜多本身毒品、毒梟幫派與貪腐的問題並沒有特別嚴重，然而由於北面臨國哥倫比亞與墨西哥的毒販勢力持續坐大，加上夾在全球最大古柯鹼產地哥倫比亞與秘魯間，近幾年犯罪率開始出現上升的趨勢。

2018年厄瓜多的謀殺率約為0.0058%，大部分的人民受訪時皆表示自己對於平日走在路上感到安全，然而2022年底前謀殺率數字卻翻了超過4倍，以往的安全感已經消逝。

網路上開始可以看到幫派份子拍攝影片放話威脅政治人物，一名市長在視察基礎建設後被射殺，遺體被吊掛在橋上，這讓一度被認為是南美安全國家的厄瓜多治安蒙上一層陰影。

由於在此之前維拉維森修曾指控國內最大幫派、與墨西哥錫那羅亞販毒集團 (Sinaloa Cartel)有關的Los Choneros犯罪集團及其領導人馬西亞斯（Adolfo Macías）曾對其發出死亡威脅，厄瓜多政府現已做出回應，調派超過4000名軍警突襲了該幫派份子所在的監獄並收繳大量武器，並將人犯移至安全規格更高的監獄，同時向美國聯邦調查局尋求協助，追捕真兇。