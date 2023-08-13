Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【大選倒數一周】厄瓜多反毒總統候選人遭槍殺　所屬政黨確認女副手接棒參選

兩人所屬的「運動建造」黨也指出，現在首要之務是找到另一名可擔任副總統候選人的人選。

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/13 17:36
維拉維森修9日不幸遇襲身亡, 他生前親手挑選的女副手薩雷茲（Andrea Gonzalez）,隔天穿著防彈背心召開記者會 (路透)&nbs...

維拉維森修9日不幸遇襲身亡, 他生前親手挑選的女副手薩雷茲（Andrea Gonzalez）,隔天穿著防彈背心召開記者會 (路透)&nbs...

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 前厄瓜多國民議會議員、2023年總統大選參選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）9日遭槍擊身亡，其所屬政黨「運動建造」（Movimiento Construye）昨（12）日宣布，將由其女副手龔薩雷茲（Andrea Gonzalez）接續其位繼續參與8月20日總統大選的競選活動。

龔薩雷茲是一名將政策重心放在環境保育的環運人士，在此之前並沒有擔任公職的經驗，之所以能擔任副手是因為維拉維森修親自指定，而「運動建造」黨也指出，已確定由「最受維拉維森修信任的」她「繼承志業」繼續參選，現在的首要之務是找到另一名可擔任副總統候選人的人選。

59歲的維拉維森修在獲選為議員之前是一名記者，長期關注毒梟議題，這次選戰也將其作為自己的政見重點。

【大選倒數一周】厄瓜多反毒總統候選人遭槍殺　所屬政黨確認女副手接棒參選圖為維拉維森修（Fernando Villavicencio, 持麥克風者）9日在造勢大會演說情形,幾分鐘之後他就不幸被槍殺身亡 (美聯社)

他9日於首都基多進行造勢活動，並在會上喊出「用生命捍衛民主」的口號，然而卻在幾秒後不幸立刻一語成讖，他在走出會場時被歹徒朝頭部開了三槍身亡。警方隨後與槍手展開駁火，一人遭到射殺，其他人趁亂逃離；據警方所說，所有嫌犯都是哥倫比亞人。

事實上，與周遭其他國家相比，過去數十年內厄瓜多本身毒品、毒梟幫派與貪腐的問題並沒有特別嚴重，然而由於北面臨國哥倫比亞與墨西哥的毒販勢力持續坐大，加上夾在全球最大古柯鹼產地哥倫比亞與秘魯間，近幾年犯罪率開始出現上升的趨勢。

2018年厄瓜多的謀殺率約為0.0058%，大部分的人民受訪時皆表示自己對於平日走在路上感到安全，然而2022年底前謀殺率數字卻翻了超過4倍，以往的安全感已經消逝。

網路上開始可以看到幫派份子拍攝影片放話威脅政治人物，一名市長在視察基礎建設後被射殺，遺體被吊掛在橋上，這讓一度被認為是南美安全國家的厄瓜多治安蒙上一層陰影。

由於在此之前維拉維森修曾指控國內最大幫派、與墨西哥錫那羅亞販毒集團 (Sinaloa Cartel)有關的Los Choneros犯罪集團及其領導人馬西亞斯（Adolfo Macías）曾對其發出死亡威脅，厄瓜多政府現已做出回應，調派超過4000名軍警突襲了該幫派份子所在的監獄並收繳大量武器，並將人犯移至安全規格更高的監獄，同時向美國聯邦調查局尋求協助，追捕真兇。
厄瓜多
總統大選
候選人
槍擊
身亡
哥倫比亞
墨西哥
毒販
反毒
治安

相關新聞

厄瓜多總統候選人遇刺身亡 幫派坦承犯案又反稱控對手栽贓陷害
厄瓜多總統候選人遇刺身亡 幫派坦承犯案又反稱控對手栽贓陷害
2023/08/11 12:05
【台灣2024總統大選】侯友宜能源政策推核電廠延役 綠營批政策反覆背棄選民 核廢料問題不敢提？
【台灣2024總統大選】侯友宜能源政策推核電廠延役 綠營批政策反覆背棄選民 核廢料問題不敢提？
2023/08/09 16:27
共和黨首場總統參選人辯論8月登場 川普計劃跳過迪尚特成主要目標
共和黨首場總統參選人辯論8月登場 川普計劃跳過迪尚特成主要目標
2023/08/08 12:35
〈時評〉台灣鴻海創辦人郭台銘政治身價水漲船高　連署後待價而沽
〈時評〉台灣鴻海創辦人郭台銘政治身價水漲船高　連署後待價而沽
2023/07/28 15:26
2024台灣總統大選 民意基金會：賴柯侯支持順序不變 三人親和力誰勝出？跌破眼鏡
2024台灣總統大選 民意基金會：賴柯侯支持順序不變 三人親和力誰勝出？跌破眼鏡
2023/07/25 10:02

更新時間 : 2023-08-13 22:16 GMT+08:00

最受歡迎

【中秋節禮盒】寒舍集團三款必收月餅　全新口味金沙斑蘭、榛果花生桃山月餅
【中秋節禮盒】寒舍集團三款必收月餅　全新口味金沙斑蘭、榛果花生桃山月餅
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
【開箱影片】台北101秒變B612星球！法國官方授權《小王子》華人插畫家　沉浸式展覽台灣首度亮相
【開箱影片】台北101秒變B612星球！法國官方授權《小王子》華人插畫家　沉浸式展覽台灣首度亮相
肉眼看得到！英仙座流星雨極大期8/13登場 為近年觀賞條件最佳的一次
肉眼看得到！英仙座流星雨極大期8/13登場 為近年觀賞條件最佳的一次
《掃毒3》台灣震撼上映！劉青雲、古天樂、郭富城同台飆戲　父親節場只要88元明日開賣
《掃毒3》台灣震撼上映！劉青雲、古天樂、郭富城同台飆戲　父親節場只要88元明日開賣
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】NONO神隱41天現身北檢 複訊50萬交保不發一語
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】NONO神隱41天現身北檢 複訊50萬交保不發一語
【仁愛鄉11日停課不停班】颱風卡努豪雨重創台灣南投縣　目前已無待撤離民眾
【仁愛鄉11日停課不停班】颱風卡努豪雨重創台灣南投縣　目前已無待撤離民眾
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
【夏季戲水當心!】台灣新北女子染「食腦變形蟲」亡　562自主監測消費者健康無虞
【夏季戲水當心!】台灣新北女子染「食腦變形蟲」亡　562自主監測消費者健康無虞
南韓超人氣大貓熊「福寶」當姊姊了　媽媽「愛寶」順產雙胞胎　影片2天內破200萬點閱
南韓超人氣大貓熊「福寶」當姊姊了　媽媽「愛寶」順產雙胞胎　影片2天內破200萬點閱