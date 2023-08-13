全球24個「中高所得國家」民眾對台灣普遍有好感　日本排第一

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）中華民國台灣的副總統賴清德, 本周過境美國前往巴拉圭，此行引起中國強烈反彈。不過根據美國皮尤研究中心8月11日公布的今年春季民意調查結果，在全球24個中高所得國家當中，民眾對台灣普遍持正面觀感；而對台灣好感度最高的前3名國家，依序為日本、韓國和澳洲。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）最新公布的今年春季版「全球態度調查」（Global Attitudes Survey）結果，在調查涵蓋的24個國家當中，對台灣持正面觀感的民眾比例中位數為48%，持負面觀感的比例為28%，沒有意見的比例則為25%。

調查結果還顯示，日本民眾對台灣的態度最正面，有82%的受訪者表示對台灣有好感，其中包括24%的人對台灣非常有好感；其次依序為韓國有77%民眾對台灣有好感，澳洲71%、以色列66%、美國65%。

而在阿根廷、希臘、匈牙利及西班牙，對台灣持正面和負面看法的成年人比例大致相當。但在印度、南非和巴西，對台灣持負面觀感者多於持正面觀感。

調查採樣的24個國家當中，有15個國家至少約1/4的受訪成人對台灣沒有看法。其中阿根廷的比例最高，達58%；其次是匈牙利的49%。

這項調查還顯示，一些民眾對台灣的觀感與他們對中國的觀感有關。在調查採樣的其中9個國家，對台灣有好感的受訪者有較高比例表示: 中國在一定程度上干預他國事務。包括不斷派遣軍機或船艦騷擾台灣, 並且對2022年赴台灣訪問的時任眾院議長進行制裁。

此外，在調查涵蓋的24國當中，有9個國家的民眾，對台灣及中國的看法具零和特質，也就是多數受訪的成年人對台灣有好感，同時對中國持負面看法。

圖／Pew Research Center

在這些國家當中，日本再次脫穎而出。有71%的日本成年人對台灣有好感、對中國持負面觀感。澳洲、韓國和美國的多數民眾也如此，加拿大、瑞典、英國、德國和法國同樣有許多受訪者是這種傾向。

皮尤研究中心這項調查，是於2023年2月20日到5月22日之間，分別以電話、面對面或線上問卷方式進行。