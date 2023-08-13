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貝比魯斯世界少棒賽 台灣不敵美國 飲恨抱回銀牌

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/13 13:58
2023貝比魯斯世界少棒賽冠軍賽，台灣1分之差敗給美國（圖／臺灣貝比魯斯聯盟臉書）

2023貝比魯斯世界少棒賽冠軍賽，台灣1分之差敗給美國（圖／臺灣貝比魯斯聯盟臉書）

（台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導）2023貝比魯斯Cal Ripken世界少棒錦標賽今（13）日在美國密蘇里州布蘭森市進行冠軍賽，昨日擊敗日本搶下門票的台灣代表隊，對上美國俄亥俄河谷隊，鏖戰6局，最後以1分之差，1比2敗北，拿下銀牌。

台灣由田翔睿先發主投，成功壓制美國隊打者，4局繳出5K 0失分的表現，美國隊趁著5局下台灣更換投手，靠著4死球保送、安打攻勢，從第二任投手陳柏笙手中拿下2分，以2比1逆轉領先。美國隊投手Pendland獨撐6局，左投球路使台灣隊打者無法有效串連攻勢，整場只擊出3支零星安打，台灣隊無力追分，吞下這系列賽事的第一敗，與世界大賽金牌擦身而過。

根據臺灣貝比魯斯聯盟，這次共有11國、34支隊伍參與這項年度國際賽事，台灣隊以6勝1敗的佳績，榮獲亞軍。

台灣代表隊成員多來自偏鄉、偏遠與社團球隊的選手，集結了宜蘭三星國中、南投千秋國小、台中上楓國小、台中力行國小、新竹關西國中等6所學校的學生，賽事期間結交了許多國際好朋友，每一場比賽都能聽到場邊喊著「Team Taiwan」，為台灣隊加油。

總教練顏天龍表示，這群孩子只集訓20天，就能展現非凡默契，突破原先設定的4強目標，非常了不起。他觀察到，台灣隊在冠軍賽的打擊火力，比前一場對日本之戰減弱不少，可能是前面的連勝成績讓選手心情有點鬆懈，但他強調棒球比賽就是如此，不過是孩子人生中的其中一場比賽。

6月中，義美體育文教基金會從宜蘭朋友臉書轉傳訊息中，獲知球隊出國經費短缺。一向關注偏鄉、原住民中小學體育教育的義美，30年前也曾贊助屏東美和青棒、青少棒隊，因此主動連繫贊助200萬元款項，是球隊收到的第一筆大額捐款。

臺灣貝比魯斯聯盟秘書長田家安表示，希望有更多的民間資源與聯盟一同合作，為孩子打開更多機會。

貝比魯斯世界少棒賽 台灣不敵美國 飲恨抱回銀牌
2023貝比魯斯世界少棒賽冠軍賽，台灣1分之差敗給美國（圖／臺灣貝比魯斯聯盟臉書、中央社）

貝比魯斯世界少棒賽 台灣不敵美國 飲恨抱回銀牌
2023貝比魯斯世界少棒賽冠軍賽，台灣隊擊敗日本，取得冠軍賽門票（圖／臺灣貝比魯斯聯盟）

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更新時間 : 2023-08-13 14:51 GMT+08:00

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