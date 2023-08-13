美日韓峰會大衛營登場 美國總統拜登打什麼算盤？

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相案田文雄、南韓總統尹錫悅，將於18日齊聚華府郊區的大衛營（Camp David），是三國領袖首次單獨進行峰會。在印太形勢益形複雜的情況下，選在這既有度假氛圍，又具外交重要性的地點會晤，絕非只是盟友見面敘交情。拜登打得什麼如意算盤？

經濟學人指出，多年來，作為美國總統度假首選的大衛營，同時也是與外國達官顯要談正事的不二首選。美方希望藉此機會，將美日韓峰會制度化，雖非正式聯盟，但若能定期舉行，對遏制區域兩大威脅－中國與北韓，勢必能起關鍵作用。

的確，時機正好，錯過難再有。

日韓雖同為美國在亞太地區的重要盟友，卻總因歷史情結而難以同心同德。在南韓前總統、左派文在寅執政時期，日韓因二戰時期日本的帝國主義惡行而齟齬不斷，美日韓三方安全合作陷入停滯，情資共享停擺，正中中國與北韓的下懷。

如今在尹錫悅的示好下，兩國好不容易願意各退一步，拋開舊怨，放下心結，朝共同利益努力。岸田5月赴韓進行國是訪問，是12年來日本領袖首度踏上首爾。同月，日本一艘驅逐艦在南韓港口靠港，上頭飄揚著一面頗具爭議的帝國旗幟，此事的象徵性不言可喻－今日的安全問題，比什麼歷史舊恨都來得重要。

大衛營一會，標示了三國重新合作的強烈意圖。三方國防部長6月會晤時，矢言即時分享北韓的飛彈發射動態。除了鞏固防務，科技及能源與半導體供應鏈等問題也是議程重點，韓國三星就傳聞將在日本投資晶片廠。三人會後可望發表聯合聲明，載明美日韓在軍事與經濟安全的共同利益。

跨不過的障礙

不過，經濟學人點出，儘管各方展現彌補裂痕的誠意，恐怕還是有跨不過的檻。日韓的猜疑不可能一夕化消。日本受憲於和平憲法，想加入安全聯盟一事綁手綁腳。對南韓而言，要放開心胸讓日本軍力投射於朝鮮半島，也非易事。首爾智庫「峨山政策研究院」（Asan Institute for Policy Studies）研究員崔恩美（Choi Eun-mi）認為，對南韓民眾而言，就連情報分享這件事，都不是人人樂見。

再者，三國各有各的安全利益考量。對南韓而言，首務是防範北方猛虎。日本更擔憂的是中國威嚇、兩岸潛在衝突，而南韓對此事卻不願多談。美國想擴大核子保護傘，但在這點，南韓想大張旗鼓，日本卻寧可不露聲色，作風出現分歧。此外，日韓對美國的貿易政策也頗有微詞，南韓並不願與中國切割太甚。

又，國內政治對三人的結義之情投下陰影。南韓人支持與日本修補關係，但在戰爭暴行上，不少人認為尹錫悅太過屈從，如二戰時日方強徵勞工一事。另一方面，岸田面臨黨內民族主義派的保守勢力壓制，也不太可能作出更多讓步。

倘若2027年南韓大選變天，文在寅勢力抬頭，或讓厭惡聯盟的美國前總統川普再奪回白宮寶座，今日的努力恐怕都將化為泡影。因此，本次大衛營峰會最重要的目標，便是將得來不易的成果，透過制度化的方式保存下來。藉此重要地點作出重要宣示，美日韓將定期會晤、設置熱線，如此一來，將來無論各國政壇如何風雲更迭，在位者都將難以說不談就不談，任性退出峰會。