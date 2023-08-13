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【暗流危險!】台灣基隆市大武崙沙灘12日傳3起溺水意外釀3死　即日起暫停開放一週

泳客表示，大武崙沙灘海域有暗流，颱風過後又有長浪，潛藏危機。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/13 11:33
圖/<a href="https://www.facebook.com/toney.huang?__cft__[0]=AZUW_vc2YMBGb8rusTLifMbLYZbfqWepzrFyzymEXJw63h6a72H3FsLhhulvDABbTOM6jtld9RbqaYI_MWTBUZVM7r9rVPjiRmSFtdEOGReNM60xHOsZcMrufs6xGYCP7EtSnBcjqFGJHo2uCN8o1b5MODZSBnk2AqLr4AHvLl84HUfqHwIovfVBRUOgn48Hrgk&__tn__=-UC*F" role="link" tabindex="0">Toney Huang</a>臉書

圖/Toney Huang臉書

延伸閱讀: 【夏季戲水當心!】台灣新北女子染「食腦變形蟲」身亡　親水業者全館消毒「預防性停業」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）基隆市大武崙沙灘昨(12日) 先後發生3起溺水意外，造成3人死亡。基隆市政府表示，當地水域安全與救援規劃應調整，即日起暫停開放一週，重新研擬相關管理辦法。

基隆市消防局12日獲報，21歲喻姓男子近中午在大武崙沙灘戲水時溺水，在場救生員將他救起送醫後，仍宣告不治。此外，下午1時當地又有47歲卞姓男子溺水，送往醫院急救後也宣告不治。

消防局指出，晚間6時許，再發生一對陳姓父女在大武崙沙灘溺水，陳父失去意識，女兒獲救時意識清楚，雙雙被送往醫院救治；但陳父最後也宣告不治。

基隆市消防局呼籲，民眾在戲水前要確實做好暖身運動，讓身體充分伸展，避免在水中抽筋。

泳客則表示，大武崙沙灘海域有暗流，颱風過後又有長浪，潛藏危機。

中央社引述市府晚間指出，大武崙沙灘12日發生連續3起溺水意外事故，釀成悲劇，市長謝國樑已指示，經市府團隊思考再三，認為當地週邊水域安全與救援規劃應再調整，宣布即日起暫停開放一週，同時市府將重新研擬相關水域管理辦法，提高民眾安全層級，待充分規劃後再開放。

多位曾去過大武崙沙灘的網友, 都在臉書po文強調: 大武崙沙灘不要去！林姓網友在po文指出

上上個月，帶二狗去外木山游泳、吃飯，回程去大武崙沙灘，

那裡海岸很有問題，非平緩型，往內縮口，會有暗流及大浪，並挖出深坑而人不知，

我連狗都不讓她們下水，急忙帶離，並跟老婆說「以後別來！很危險！」

(林紳旭)

網友王怡平 （Henry Wang）也在po文說:

大武崙沙灘3起溺水釀3死1傷

基隆市外木山海興游泳池今年6月底起封閉整修施工半年

強烈不建議去離海興再進去一點的大武崙沙灘戲水或游泳

大武崙沙灘看似平坦，但海水底下的陡坡卻很陡，旁邊又有漁港+漁船出入，容易有暗流，風險很高(我游過所以知道)

我自己已經一個多月沒游泳了

【暗流危險!】台灣基隆市大武崙沙灘12日傳3起溺水意外釀3死　即日起暫停開放一週

【夏季戲水當心!】台灣新北女子染「食腦變形蟲」身亡　親水業者全館消毒「預防性停業」
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更新時間 : 2023-08-13 14:51 GMT+08:00

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