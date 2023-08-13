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【更新】台灣副總統賴清德訪巴拉圭過境紐約　AIT執行理事藍鶯與蕭美琴一同接機

■賴清德台灣時間12日正式啟程前往巴拉圭，參加新任總統貝尼亞、副總統阿里亞納就職典禮。訪團預計18日返台，期間過境紐約與舊金山。■由於美國派內政部長出席巴拉圭總統就職典禮, 副總統賴清德此次恐無緣再會美國副總統賀錦麗。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/13 12:37
賴府總統所率特使團已順利抵達紐約，AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson），與駐美代表處蕭美琴 Bi-khim Hsiao大使前往...

賴府總統所率特使團已順利抵達紐約，AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson），與駐美代表處蕭美琴 Bi-khim Hsiao大使前往...

延伸閱讀: 中國8/12-8/14東海軍演　台灣國安人士: 拒絕威權紅線恫嚇

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）副總統賴清德率團出訪友邦巴拉圭，途中過境美國，美國在台協會主席羅森柏格於台灣時間13日推文歡迎賴清德，並表示由於家有喜事無法親自接機，期待在舊金山與賴清德會面。

副總統賴清德擔任總統特使率團訪問巴拉圭，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在過去稱為推特（Twitter）的社群平台X發文表示歡迎：「副總統賴清德，歡迎您在前往巴拉圭途中過境來到紐約！我很高興在我參加姊妹婚禮之際，美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）能接待您和您的代表團。期待能在舊金山見到您！」

賴清德也推文回覆道：「感謝AIT主席對我們來到紐約的熱烈歡迎，在您姊妹舉行婚禮的這個重要時刻，祝賀您們一家。我期待和您在舊金山相會！」

賴副總統上機前發表談話表示，這是他接任副總統後第3次正式出訪，也是疫情過後首度出訪，他深感榮幸和責任重大，總統蔡英文特別期許代表團能夠完成兩大目標，一是深化台、巴兩國邦誼，二是拓展台、巴兩國合作，以促進兩國繁榮發展。

賴副總統指出，此行也將特別表達台灣對台、巴兩國邦誼的重視，也會參加包括宗教祈福典禮、貝尼亞總統（Santiago Peña Palacios，另譯：潘尼亞）賢伉儷歡迎午宴，以及亞松森建城486週年活動，也會跟現任、新任總統會晤，增進兩國邦誼。

賴副總統指出，將透過這次出訪，和世界各國領袖展開自信的交流，也會和理念相同的國家、代表團會晤，讓國際社會了解台灣是堅持民主、自由、人權的國家，同時積極參與國際事務，且讓國際知道台灣維護印太和平所做的努力。

首次發稿: 2023-08-13 9:57

美國派內政部長出席巴拉圭總統就職典禮　台灣副總統賴清德無緣再會賀錦麗

【更新】台灣副總統賴清德訪巴拉圭過境紐約　AIT執行理事藍鶯與蕭美琴一同接機

副總統賴清德（左3）12日以總統特使身分率特使團啟程訪問巴拉圭，登機前向機場眾人及媒體揮手告別。左2為總統府秘書長林佳龍。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）副總統賴清德12日啟程前往巴拉圭參加新任總統就職典禮，並將過境美國。美國總統拜登當地時間12日指派內政部長哈蘭率團出席這項盛會，讓賴清德無緣再次與美國副總統賀錦麗同框。

賴清德台灣時間12日正式啟程前往巴拉圭，參加新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：潘尼亞）、副總統阿里亞納（Pedro Alliana，另譯：亞力安納）就職典禮。訪團預計18日返台，期間過境紐約與舊金山。

賴清德在臉書透露自己此次前往巴拉圭，除了代表蔡英文總統參加貝尼亞總統就職典禮以外，也特別表達台灣對台巴兩國邦誼的重視。

​另外，他也會參加包括宗教祈福典禮，以及參加貝尼亞總統賢伉儷設立的歡迎午宴，以及參加亞松森建城 486 週年的紀念活動。

同時他也會和現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez），以及新任總統貝尼亞會晤，以增進兩國的邦誼。

賴清德12日在登機前表示，此行會與理念相同的國家代表團會晤，讓國際了解台灣是堅持民主自由和人權的國家，及台灣為維護印太和平所做的努力。

美國總統拜登（Joe Biden）12日也宣布美方代表團將由內政部長哈蘭（Deb Haaland, 下圖）率領，美國駐巴拉圭大使奧斯特菲爾德（Marc Ostfield）、聯邦眾議員杜瑞絲（Norma Torres）等人也將出席盛會。

【更新】台灣副總統賴清德訪巴拉圭過境紐約　AIT執行理事藍鶯與蕭美琴一同接機

美國內政部長哈蘭（Deb Haaland）(美聯社)

賴清德去年(2022) 年初代表政府出席宏都拉斯新任總統卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）就職典禮時，與賀錦麗（Kamala Harris）同坐第一排，兩人曾短暫寒暄致意，是台美副總統首次在國際場合自然互動

中央社引述美國國務院發言人11日表示，台灣高階官員過境美國符合長期慣例、美國與台灣非官方關係，以及美國的一個中國政策，這一政策不變。賴清德的過境符合副總統過境慣例。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7月17日在國務院發表談話時曾表示，考量飛行距離，過境為依循慣例作法；過去數十年間，台灣副總統已過境美國10次，這次是第11次，亦是賴清德第2次過境美國，「中國沒有理由藉故進行挑釁行徑」。

不過，針對中國將在賴清德過境美國期間進行軍事演習一事，美國國務院並未回應。

在賴清德出訪前夕，中國海事局宣布，自北京時間12日中午至14日下午，將在東海軍事演習, 演習範圍如下圖

美國派內政部長出席巴拉圭總統就職典禮　台灣副總統賴清德無緣再會賀錦麗

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(圖/取自微博)

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