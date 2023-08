【更新】台灣副總統賴清德訪巴拉圭過境紐約　AIT執行理事藍鶯與蕭美琴一同接機

延伸閱讀: 中國8/12-8/14東海軍演 台灣國安人士: 拒絕威權紅線恫嚇

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)副總統賴清德率團出訪友邦巴拉圭,途中過境美國,美國在台協會主席羅森柏格於台灣時間13日推文歡迎賴清德,並表示由於家有喜事無法親自接機,期待在舊金山與賴清德會面。

副總統賴清德擔任總統特使率團訪問巴拉圭,美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)在過去稱為推特(Twitter)的社群平台X發文表示歡迎:「副總統賴清德,歡迎您在前往巴拉圭途中過境來到紐約!我很高興在我參加姊妹婚禮之際,美國在台協會執行理事藍鶯(Ingrid Larson)能接待您和您的代表團。期待能在舊金山見到您!」

Welcome to NYC, Vice President @chingtelai, as you transit en route to Paraguay! I’m glad AIT/W Managing Director Larson can host you and your delegation while I am at my sister’s wedding. I look forward to seeing you in San Francisco! pic.twitter.com/55mWi8ufpc