〈投資理財〉小資族 股票投資該怎麼辦 ？

上班族、小資族如何投資起伏跌宕的股市？其實只要把握小額、耐心、長期、績優、複利等幾個大原則，日積月累，就會有不錯的收穫。

台股有很多好標的，只要耐心蒐尋，應該不難找到，投資成功的關鍵應該是「不在多，在於精」，在投資的過程中，如果遇到好機會，就要好好把握，跟著企業一起成長。另外也注意觀察，優秀的企業常擁有很深的護城河，並不斷加寬、加深，為公司帶來「可長可久的競爭優勢」。

蒙格常把投資標的分為三種，分別是「可投資的」、「不可投資的」、「太難理解的」，每個人機會不同，專業不一樣，緣份各異，重要的是找尋最適合自己的模式，長期耐心投資經營，並時常檢討修正自己的錯誤，時間是投資人最重要的夥伴，也是創造財富最重要的槓桿。

注意，不要做當沖，因為當沖制度的設計，是為避險或彌補投資過程中，發生錯誤，為了避免損失所設計，不是用來鼓勵投資人做短線，賺價差用的，有9成5的當沖客，葬身於每天上沖下洗的茫茫股海當中，今年上半年每位當沖客虧損10.5萬元，損失慘重。也不宜跟著時事題材盲目橫衝直撞，期待賺價差，卻常常淪為最後一隻小老鼠，慘遭割韮菜，得不償失。

今年以來軍工概念股、AI股，乃至於現在的超導體概念股，背後最大的贏家都是喊盤的作手，有計劃地設計題材，看似合理，其實都是夢想，何時實現，答案是「不知道」，唯一可以確定的是，做手都賺進大把鈔票。

股市非常複雜，確實存在著腰纏萬貫的投機客，利用事前已精心規劃佈好的局，只待合適時機，運用媒體，引爆看似合理的話題，將股價一路炒作數倍，至於公司何時才能實現獲利，只有天曉得，能大把鈔票入袋的，當然是股市作手，絕對不會是懵懂的散戶。

還是回歸正常合理的投資吧！絕大多數散戶投資人，都是薪水階級，資金有限，禁不起虧損的衝擊，但是只要耐心，選擇正確的好標的，仍然有不少成功的機會，如果希望了解投資的方式，不妨嘗試把握以下幾個原則：

（1）每月定期定額（或不定額），固定找時間投資，千萬不要因為股市大漲或大跌，改變自己的計劃。因為不論漲、跌，都是機會，一方面可以深入了解標的，另一方面可以更大發揮槓桿效益。

（2）化整為零，如果整張股票數萬元，或數十萬元金額太貴，壓力太沈重，何妨考慮買零股，一百股也許只要幾千元，即使大跌，也不會造成自己沈重的壓力，而且可以慢慢向下承接攤平，如果大漲，跟著享受獲利，不亦樂乎。時間久了，只要是好標的，獲利應該不困難。

（3）一定要確定是基本面好的企業，公司財報一定要學習閱讀，每年獲利穩定成長，且不受景氣影響，長期展望佳的標的最好，市場這類標的很多，耐心蒐尋，一定找的到。

（4）最好找近期連續數年高配股，且合理現金股息的標的，因為正處於快速成長期的企業，可以為股東創造可觀的利潤，上班族、小資族的獲利可以快速累積，為自己的未來創造機會。

（5）重視企業主的風評，事在人為，企業成敗決定性的因素都在「人」，所以投資人最好用心了解，企業主的外在評價究竟如何？不論台積電、台塑集團、統一集團、聯華集團⋯，所有的企業，成敗一定決定在企業主，因此用心了解負責人，對於長期投資成敗，是很關鍵的因素。

（6）了解產業的未來性，有不少產業是人類必須長期需要的，例如食品、環保、鋼鐵、生物醫療、塑化、綠能、半導體晶片⋯，都是不錯的標的，當中臥虎藏龍，不難找出長期好標的。

這理有一些值得長期關注的標的，提供投資人參考：潤弘、日友、國碳科、台積電、聯發科、台灣達電、聯華、統一、大統益、聯華食、晟德、健喬、欣雄、中租、裕融、和潤、大成、玉山金、第一金、合庫金、永豐金、大山、泰詠，這些標的只是舉例，其他今年迄上半年度，營收獲利都穩定，而且轉投資事業都已有相當成果的好標的相當多，無法一一列擧。

更重要的是，選擇標的宜以正處於快速成長期，護城河寬，經營績效良好，且近年皆高股利、財務佳，才是值得小資族或上班族考慮的長期存股標的。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★