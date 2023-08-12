台北五星級飯店隱密私廚料理！摘星中餐廳推「新派粵菜」料理　暖心南非鮑魚煲湯、和牛佐鍋巴米餅超欠吃！　

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台北五星飯店文華東方連續5年摘米其林一星的中餐廳「雅閣」，除了保留經典的必點菜色叉燒皇、脆皮雞等，來自香港43歲的鄭國雄來台一年，於6月升為主廚後更推出新菜單，主打高級食材鮑魚、花膠入「新派粵菜」，更推出私廚服務，讓本來就很難訂的雅閣更為搶手。

主廚鄭國雄大有來頭，曾任職於「利苑酒家」及香港半島酒店「嘉麟樓」米其林一星餐廳，熱愛走訪傳統市場找尋靈感，高中時於自家在加拿大開設的中餐館幫忙，因此開啟他的烹飪人生，談起菜色言談中充滿自信，對他而言，厲害的廚師什麼料理都做得出來，如此的自信來自超過25年的深厚功力，除了表訂菜單，他的「私廚」服務是許多政商名流宴客的首選，僅需一天前向飯店預訂，最低$5,500就可開一桌。

隨著疫情解封，飯店表示美國、香港、新加坡旅客逐漸回流，鄭國雄推出奢華版的粵菜料理緊抓老饕的胃，從煲湯、主食到小點不僅從擺盤講究也色香味俱全，招牌菜色包含〈魚子醬水晶鮑魚〉、〈經典鮑魚鹹水角〉、〈石斛蟲草花燉花膠〉等無敵欠吃，一起來看看新菜單吧！

淮山杞子燉南非鮑魚

必喝的煲湯不只暖味也暖心！使用金華火腿、老母雞熬製的上湯加入鮮美南非鮑魚燉煮3小時而成，加入淮山健康養身，最後以龍眼乾回甘作結。

魚子醬水晶鮑魚

鄭主廚選用新鮮的鮑魚，以雞肉與豬肉熬製的高湯燜煮三小時後的鮑魚，入味且口感彈牙，取出放涼，再以金華火腿、老母雞與豬肉製成的上湯明膠包覆成凍，上頭並加上魚子醬點綴提味。此道晶瑩剔透，鮮甜且海味豐富的開胃頭盤十分適合夏季享用。

經典鮑魚鹹水角

將經典的港式點心鹹水角手捏製成精緻吸睛的水梨形，並在豬肉、蘿蔔乾與五香粉製成的內餡中拌入鮑魚丁，以海鮮的鮮甜提味，增添多層次的口感。

宮保溏心鹿兒島和牛

主廚選用日本鹿兒島A5和牛切成粒後炸至五分熟，使中心肉色呈現粉紅色後，淋上以黑醋、冰糖、辣椒油、花椒桂花漿等製成的宮保醬汁，並撒上蔥粒和炸過的腰果。底部搭配的鍋巴米餅是將糯米蒸煮、風乾後切成四方形油炸而成，爽脆的口感與嚼得出肉汁的柔嫩和牛在口中交織出豐富層次。

頭抽煎焗刺花斑球

東星斑簡單鹽醃後裹脆漿油炸並淋上鴻喜菇增添鮮味，畫龍點睛的醬汁以三星蔥及洋蔥油炸後，到入清雞湯燉煮逼出蔥香，再加醬油、冰糖起泡稠化的蔥燒汁，魚皮依舊酥脆爽口，香氣撲鼻最好趁熱吃。

雅閣由國際知名設計大師季裕棠(Tony Chi)操刀設計，帶有東方的時尚元素呈現優雅沉穩的風格特色。主要用餐區近70個席位，另有5間各具特色包廂做為私人宴客之用，其中最大一間可容納20位賓客。

以上圖片由文華東方提供