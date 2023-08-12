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英國樂團The 1975馬來西亞上演「男男吻」音樂季遭取消　企劃公司求償8500萬台幣

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/12 17:50
英國搖滾樂團The 1975於2019年出席全英音樂獎頒獎典禮（圖／美聯社）

英國搖滾樂團The 1975於2019年出席全英音樂獎頒獎典禮（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）英國樂團The 1975上個月在馬來西亞演出時，因在舞台上「男男吻」遭禁唱，音樂季被迫取消，當地演出企劃公司因此對樂團起訴，要求賠償鉅額損失。

The 1975上個月21日於馬來西亞首都吉隆坡主辦的音樂節Good Vibesu受邀演出，他們卻在舞台上大肆批評馬來西亞反對同性戀的立場，主唱Healy解釋他們到馬來西亞演出是個錯誤，也因為非常憤怒，他無法帶來一連串令人振奮的歌曲，並且當場上演「男男吻」，親吻貝斯手Ross MacDonald。

The 1975此舉惹怒了馬來西亞，他們在約半小時後被迫下台，整個音樂季活動甚至遭大馬當局取消，他們在離開馬來西亞後，也取消了印尼及台灣的演出。

法新社報導，負責音樂季的企劃公司因此向The 1975提出訴訟，求償1230萬令吉（約8556萬台幣），企劃公司的律師主張，根據合約，出演者在舞台上必須遵守所有當地的規定及法規。

馬來西亞國教為伊斯蘭教，同性戀在當地為重罪，可處有期徒刑20年以上，他們在今年5月才沒收了Swatch商店裡的同志驕傲系列錶款，馬來西亞內務部批評，Swatch該支產品宣傳性少數社會運動，正常化同性戀，對公益及國家利益有害。
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更新時間 : 2023-08-12 23:57 GMT+08:00

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