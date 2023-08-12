拜登稱中國「定時炸彈」引抗議 白宮澄清疑愈描愈黑

(台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導) 美國總統拜登在周四（10日）的一場募資會上再度語出驚人，形容中國是一顆「定時炸彈」（ticking time bomb），引發外界譁然，不過白宮發言人昨（11）日澄清指出，拜登並沒有特別意思，僅是以此形容中國國內的政治與經濟狀況表現會對世界造成巨大影響。

儘管拜登多次宣稱想要跟中國以理性方式共處，他卻在會上直指，中國的經濟與社會狀況正在出現問題，而「壞人」出問題時，「壞事」就會發生，無疑是一個定時炸彈，這個「壞人」的說法引發中國強烈不滿。

而昨日白宮發言人柯比（John Kirby）在記者會上澄清，美國關切中國在狀況不佳時可能會透過基礎建設高利貸讓很難不違約的借款國付出本國資產作為代價，以此霸凌、脅迫甚至是威嚇世界各國，以致影響世界局勢，不過，白宮的新一波解釋明顯沒有起到多少滅火作用，反而予外界有種「越描越黑」的感覺。

中國大使館發言人劉鵬宇在接受《路透社》訪問時警告，華盛頓不應將中國作為一切問題的替罪羔羊，並以此製造分化；官媒《環球時報》則指控拜登透過抹黑中國的言論，來轉移內政焦點並增加自己選舉的聲勢。

《環球時報》進一步分析指出，即使中美兩國政府高層近期有會面，兩國緊繃的關係仍沒有任何降溫的趨勢，而在美國短期內不會改變對台、對南海態度，以及經貿上、科研上的相關措施，在對上中國時，美國甚至會變得更加嚴苛。

對此柯比表示，美國持續抵抗中國的進逼，拜登理解到兩國有著極為困難且複雜的雙邊關係，且能對全球造成深遠影響，不過在改善溝通上，美國仍會持續努力。