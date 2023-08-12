【腎上腺素狂飆】魯蛇電玩咖變身超帥職業賽車手　《GT：跨界玩家》改編真人真事台灣上映

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 腎上腺素狂飆！《GT：跨界玩家》為非主流的賽車電影，改編真人真事講述電玩宅男變成賽車好手，台灣將於8月23日上映。

《GT：跨界玩家》於2022年在匈牙利展開主要拍攝，故事圍繞在由亞契馬德維飾演的《 跑車浪漫旅》電玩的19歲英國玩家揚馬登伯勒，從5歲就迷上賽車，在2011年參加由Nissa n舉辦的電競比賽「GT學院」後， 如何在不被外界看好、被毒舌教練猛操的情況下殺出重圍成為職業賽車手，《魔戒》精靈手奧蘭多布魯也在戲裡軋一角。

南非導演尼爾布洛姆坎普為求逼真，使用65台總價值超過10 億新台幣的經典賽車，包括Nissan GT-R Nismo GT3、Lamborghini Huracan GT3、Ferrari 488 GT3 EFO、McLaren 720S GT3、Porsche 911 GT3 R及Audi R8 LMS GT3，劇組跑到斯洛伐克賽道、 杜拜賽車場、布達佩斯的匈格羅寧賽道、奧地利的紅牛賽道， 以及人稱「綠色地獄」的德國紐柏林賽道拍攝，揚馬登伯勒本人更親上火線，在電影中擔任男主角亞契馬德維的替身駕駛。



揚馬登伯勒擔任主角替身車手。（圖/索尼影業）

有國外影評認為故事缺乏深度且置入性行銷，更有人批評劇本竄改真實事件發生順序，對一位因觀看揚馬登伯勒比賽而不幸喪生的觀眾不敬，雖然本片有別於一般的賽車爽片，加入親情爭執及大和解戲碼的確有點落於俗套，但就傳記故事而言整體故事仍很有看頭。

電影片商在美麗華大直影城6樓設置2座賽車體驗組， 讓民眾沉浸在《跑車浪漫旅7》的刺激賽道上， 更有機會抽中PlayStation®5 PULSE 3D™ 無線耳機組，口碑場將於8月18日至20日上映。



亞契馬德維飾演揚馬登伯勒。（圖/索尼影業）



電影預告。