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台北老爺客家品味緒主題套餐 中西合併享驚喜

By 台灣英文新聞
2023/08/12 11:55
圖/台北老爺
圖/台北老爺

圖/台北老爺

圖/台北老爺

傳統的客家菜餚，也可以搖身一變為新潮饗宴。為了使客家美食更接近現代人的飲食習慣，台北老爺攜手客家委員會推動Slow Fast-Food精神，規劃「客家品味緒主題套餐」引領客家文化走上進化之路，選用客委會輔導地方品牌的桔醬、豆腐乳、桶柑果醬及老菜脯等入菜，推出桔醬牛柳義大利麵、脆皮腐乳炸雞漢堡等豐富的五星級料理，即日起至2023年9月30日止在台北老爺酒店2樓Le Cafe咖啡廳供應，單人套餐每份1,680元+10%，開創客家菜的無限可能。

台北老爺Le Cafe咖啡廳主廚林継正推出的「客家品味緒主題套餐」，是以採用傳統客庄食材元素，結合西式料理手法碰撞出新滋味，每一道都充滿驚喜卻仍保有味覺記憶的傳承。「溫泉蛋鮭魚佐甘果油醋醬」取用多款新鮮生菜及煙燻鮭魚搭配溫泉蛋，入口滑順，淋上酸甜的油甘果油醋，健康美味、解膩開胃，十分合適炎夏進食。「老菜脯菱角濃湯」老菜脯的清香與濃郁菱角濃湯絲毫不違和，主廚加入客家鹹豬肉丁提味，肉質甘甜、越嚼越香，值得推薦品嚐。

深受饕客喜愛的「桔醬牛柳義大利麵」主廚精選肉質軟嫩的美國牛肉醃漬入味後加入特調桔醬與Q彈義大利麵拌炒，灑上少許乾辣椒提味，桔醬香氣四溢，風味獨特令人驚豔。翻轉眾人印象的「脆皮腐乳炸雞漢堡」取用雞腿肉與客家豆腐乳醃漬入味，入油鍋炸至金黃色澤，起司、生菜層層堆疊與小漢堡一起食用，濃郁的香氣與淡淡的酒香甜在口中化開，讓雞肉的味道提升了一個層次。

而帶有法式靈魂的「舒肥鴨胸佐桶柑醬汁」以57度、80分鐘慢火爐烤的舒肥鴨胸，保留原有油脂的原味及鮮嫩口感，再搭配桶柑醬汁進行改良組合，發揮本身獨特的酸甜味，兩者迸出新滋味。「寶山柑橘乳酪麵包」是把奶油乳酪與卡士達醬調製成的乳酪揉進湯種麵團，新竹寶山鄉友善耕種、無毒種植而成的巢庄柑橘作為內餡，成就出華麗滋味。

更新時間 : 2023-08-12 16:54 GMT+08:00

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