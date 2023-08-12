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成史上最慘自然災害　夏威夷毛伊島野火已知67死　疑因未發布警報使居民逃生不及

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/12 11:52
夏威夷拉海納遭大火吞噬（圖／美聯社）

夏威夷拉海納遭大火吞噬（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）夏威夷毛伊島遭受野火襲擊，救難隊持續搜索觀光度假勝地拉海納（Lahaina）遭燃燒後的廢墟，死亡人數目前已攀升至67人，成為夏威夷歷史上造成最多死亡人數的自然災害，真正起火原因仍待調查。

路透社報導，當地官員說道，目前搜救隊仍在與救難犬一同進行搜索，預計將會有更多死傷人數，此次大火共造成上千棟建築燒毀，數千人無家可歸，重建工作預計將花上數年和幾十億美元。

報導指出，島上備有緊急緊報器，用於警告自然災害和其他威脅，但在這次野火發生時，警報器似乎並未響起，事發至今三天，還仍然不清楚一些居民是否有在家園被大火吞噬前收到任何警示。

茂宜郡消防局長Bradford Ventura說道，大火蔓延的速度快到無法實時發出疏散命令，坦言居民幾乎是在沒有收到通知到情況下自行逃離的，縣長Richard Bissen也在美國廣播NBC表示，他不確定警報是否有想起，但火勢蔓延得非常快。

除了未收到警報外，大規模停電與通訊不便也讓民眾無法獲得訊息，再加上拉海納因地形關係逃生不易，一些居民表示，他們幾乎沒有事前收到通知，大火在幾分鐘內就吞噬了拉海納，有些人被迫跳入太平洋逃生。

這場大火目前已之67死，已成歷年死亡人數最多自然災害，超越了1960年夏威夷大海嘯所造成的61人死亡。
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