成史上最慘自然災害　夏威夷毛伊島野火已知67死　疑因未發布警報使居民逃生不及

(台灣英文新聞/葉湘宜 綜合報導)夏威夷毛伊島遭受野火襲擊,救難隊持續搜索觀光度假勝地拉海納(Lahaina)遭燃燒後的廢墟,死亡人數目前已攀升至67人,成為夏威夷歷史上造成最多死亡人數的自然災害,真正起火原因仍待調查。

路透社報導,當地官員說道,目前搜救隊仍在與救難犬一同進行搜索,預計將會有更多死傷人數,此次大火共造成上千棟建築燒毀,數千人無家可歸,重建工作預計將花上數年和幾十億美元。

報導指出,島上備有緊急緊報器,用於警告自然災害和其他威脅,但在這次野火發生時,警報器似乎並未響起,事發至今三天,還仍然不清楚一些居民是否有在家園被大火吞噬前收到任何警示。

茂宜郡消防局長Bradford Ventura說道,大火蔓延的速度快到無法實時發出疏散命令,坦言居民幾乎是在沒有收到通知到情況下自行逃離的,縣長Richard Bissen也在美國廣播NBC表示,他不確定警報是否有想起,但火勢蔓延得非常快。

除了未收到警報外,大規模停電與通訊不便也讓民眾無法獲得訊息,再加上拉海納因地形關係逃生不易,一些居民表示,他們幾乎沒有事前收到通知,大火在幾分鐘內就吞噬了拉海納,有些人被迫跳入太平洋逃生。

這場大火目前已之67死,已成歷年死亡人數最多自然災害,超越了1960年夏威夷大海嘯所造成的61人死亡。

Warning graphic video !! survivor escaping the Lahaina Maui Hawaii fire pray for the families of the survivors #lahainafire #Hawaiifire #Pray4hawaii pic.twitter.com/hbiLJfquOb