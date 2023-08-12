美麗信花園酒店 青庭浪漫七夕【海陸雙享情人盛宴】

2023年七夕情人節即將到來，該是為現在進行式的戀愛帶來最動心時刻，共譜永存記憶！美麗信花園酒店與天下有情人共度情人節，推出青庭餐廳浪漫七夕【海陸雙享情人盛宴】，為所有熱戀中的情人伴侶製造共同浪漫回憶。

美麗信花園酒店8月18日起至8月22日，青庭餐廳推出【海陸雙享情人盛宴】雙人共享只要NT$5,200+10%；主廚以粉紅汽泡酒、日本和王和牛紐約客8oz、波士頓活龍蝦、專屬典藏巧克力蛋糕及吃到飽青庭精緻沙拉吧，用高質感的美食與氛圍，輕鬆加持愛的力量。

針對情人節推出的超值【海陸雙享情人盛宴】：

先以口感紮實的「手工麵包」，搭配主廚特製抹醬，絲滑濃郁的口感，頓時食慾大開。「甜蜜蜜粉紅汽泡酒」，酒體呈現粉嫩並帶點琥珀色光芒，富有生動水果香氣及些微玫瑰花香，適合搭配各種牛排一起享用。「日本和王和牛紐約客8oz」柔軟的牛肉中夾帶著細膩而均勻的脂肪，口感細嫩、肉汁甜醇多汁；油花密佈且香味濃郁，帶有淡淡的香甜，多汁柔嫩的程度令嘉賓體驗真正的入口即化。「波士頓龍蝦」波士頓龍蝦的特色為肉質緊實有彈性，肉汁又香又甜，直接清蒸就非常好吃，不僅能顯現甜味還有飽滿的肉絲，讓人越吃越滿足。

「專屬經典巧克力蛋糕」，蛋糕蓬鬆柔軟、口感濕潤，充滿濃郁巧克力香，外層蛋糕表面撒上巧克力碎片，淡淡的苦甜滋味融入北海道奶油，是款大家都會喜愛的經典美味。「青庭精緻沙拉吧」，提供鮮蝦、螃蟹、鳳螺、透抽、淡菜等當季硬殼類海鮮，還有多項異國涼拌菜色及新鮮原味的生菜、生火腿、起士盤、九宮格點心坊手作甜品及Haagen-Dazs冰淇淋等美味，最後再為幸福的另一半獻上心意滿滿的玫瑰花束並訴說情意滿滿的情話，情人節就在美麗信青庭餐廳浪漫度過吧！

美麗信花園酒店「青庭餐廳」不論是廳堂婉約摩登設計，還是透過大片落地玻璃窗與戶外水榭花園景致呼應，特有的浪漫氣氛與時尚典雅氣質，必將為熱戀情侶或深情夫妻共同製造人生中另一段浪漫回憶。2023年浪漫七夕情人節，邀請嘉賓結伴前來歡享這個值得紀念的美麗時刻。活動詳情及訂位電洽：﹙02﹚7702-5888。