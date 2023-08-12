JR東日本大飯店台北開幕二周 餐飲消費1000送300

JR東日本大飯店台北將於今年8月開幕二周年， 為慶祝這一重要里程碑讓旅客感受日本東北的特色魅力，即日起至9 月30日，以日本東北三大祭：青森縣「睡魔祭」、秋田縣「 竿燈祭」及宮城縣仙台「七夕祭」為元素進行佈置， 讓旅客們感受到台日友好的文化氛圍。此外，JR東日本大飯店台北 也宣布即日起JR Hotel Member 「JRHM APP」在台灣也可以開始下載使用，提供給旅客更舒適、 方便的住宿旅遊體驗。

JR Hotel Members 主要由JR東日本集團及JR相關集團企業（東海、西日本、四國、 九州）等旗下酒店公司之25個品牌、130間飯店加盟所組成， 提供日本國內飯店會員住房優惠，會員人數目前約有1,038, 000人。自即日起「JRHM APP」可在台灣下載，透過「JRHM APP」訂房可享有JR東日本大飯店台北會員優惠方案， 可享訂房優惠折扣、進行集點使用、視當日房況享有延遲1小時退房 ，到日本旅遊還可做為指定交通IC卡使用。

正逢JR東日本集團海外第一間飯店JR東日本大飯店台北開幕兩周 年之際，即日起至8月31日止下載「JRHM APP」並註冊為會員後，將「JR東日本大飯店台北」加到我的最 愛可獲得會員點數500點並免費享有JR PUNCH乙杯，飲品可至飯店1F 月台町或是3F The Bar進行兌換。

歡慶開幕兩周年，行政總主廚芦浦隆二率領各餐廳推出美食優惠， 推出「滿千送300元抵用券」活動。Brilliant鉑麗安全 日餐廳推出包含季節海鮮、招牌料理「英式烤牛肉」、「 番紅花燉飯」、「番茄燉魚」、「紅酒燉牛頰肉」，「 普羅旺斯香草烤羊肋排」...等，還有仙台名物「香煎牛舌配南蠻 味噌」及秋田特色美食「橫手炒麵」及「秋田米棒鍋」。

飯店館內餐廳還有以城堡小鎮仙台為空間設計主題的「HAYASE 」日本料理，料理長郡司行雄因應炎夏特別推出整套「 鰻魚懷石料理」及「納涼懷石料理」， 選用夏天當季的海鮮與蔬菜等食材， 呈現出令人夏日清爽氛圍的餐點，周年慶期間還有指定飲品8折優惠 ；以北京宮廷料理演繹出各地中式風味的「凱華樓中華料理」， 由超過30年的廚藝經驗的楊德興主廚坐鎮，招牌料理「 黃袍北京烤鴨」，特選台灣在地培育的優質櫻桃鴨75天的黃金飼養 期，爐烤後的外表有如披上黃袍般的油光發亮，周年慶期間特別推出 「豪華帝王蟹饗宴」及指定飲品買一送一。

體驗精彩可期的旅程，飯店因應開幕兩周年推出「繽紛．多彩」 住房專案，即日起至9月30日，入住行政房型乙晚， 含鉑麗安自助式早餐2客，可享行政酒廊禮遇及17:00-19: 00 Happy Hour享用精緻特色美食、冰淇淋、日本清酒、飲品等無限暢飲， 客房內附贈「日本鐵道聯名清酒」180ml兩瓶、「 日本和紙杯墊」乙份及「台灣香草鳳梨酥禮盒」12入乙份， 還能享受健身房、室內溫水游泳池與三溫暖等設施， 讓旅客在感受豐富而多彩的旅程中，享受一趟輕鬆難忘的住宿體驗， 每晚8,600元起。8月23日住宿， 當日下午六點還可免費參加飯店一樓Platform月台町舉辦的 JR東日本大飯店台北「兩周年生日慶祝會活動」，立即訂房。