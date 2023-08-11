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【中秋節禮盒】寒舍集團三款必收月餅　全新口味金沙斑蘭、榛果花生桃山月餅

即日起預購享早鳥88折優惠開跑

By 台灣英文新聞
2023/08/11 20:14
寒舍集團「澄光．映月」2023年中秋月餅禮盒。（圖／寒舍集團）

寒舍集團「澄光．映月」2023年中秋月餅禮盒。（圖／寒舍集團）

寒舍集團推出三款精美「中秋節」月餅禮盒，包含六款不同風味的廣式月餅「盈秋」、歷年人氣熱賣的「澄月」蛋黃酥禮盒，以及由集團旗下六間人氣餐廳聯手構思、以招牌甜點入餅的「彩霞」寒舍盛典桃山月餅，即日起於各飯店官網購物平台開賣，9月8日前預付完成可享早鳥88折優惠，大宗訂購另享85折優惠。

　　寒舍集團今年推出的三款月餅禮盒，以去年推出「秒殺」明星商品「彩霞」寒舍盛典月餅禮盒最受矚目，精選集團旗下六間知名餐廳內的招牌甜點，以繽紛細滑的傳統日本黃金桃山皮製成，口感清爽獨特、熱量較廣式月餅更輕盈。六款特色內餡為米其林二星餐廳請客樓招牌甜點－核桃棗煎餅為衍伸的「棗泥桂圓」，台南東山柴燒龍眼乾拌入紅棗泥，獨特煙燻蜜龍眼拌入酥脆核桃，經典傳統好味。粵菜餐廳辰園港點－奶黃流沙包為衍伸的「流心蓮蓉」，細膩奶香餅皮包裹濃郁奶黃與流心鹹蛋，鹹香醇厚誘人味蕾。

【中秋節禮盒】寒舍集團三款必收月餅　全新口味金沙斑蘭、榛果花生桃山月餅
「彩霞」寒舍盛典月餅禮盒

　　全新兩款口味以充滿南洋風情元素打造的寒居酒店BeGood餐廳「金沙斑蘭」，獨特甜香的斑蘭葉與椰漿巧製而成，清香軟滑配上鹹蛋黃，鹹甜交織一吃上癮。另一款新口味「榛果花生」以寒舍艾美酒店的巧克光廊甜品啟發，濃郁花生醬包裹榛果流心奶醬，香濃堅果風味獨特創新。其他口味則有日本丸久小山園抹茶粉製成、茶香馥郁的桃山「甘栗抹茶」，以及以台中大甲芋頭添入黑糯米，綿軟香濃的SUKHOTHAI泰式餐廳人氣口味「芋香紫米」，淡雅鮮黃的禮盒融入蝴蝶蘭花紋，優雅又展雅致品味，送禮自用兩相宜的上乘之選。「彩霞」寒舍盛典月餅禮盒1,400元。

　　經典廣式月餅「盈秋」，今年將中秋月色化作全新禮盒色調，從精緻窗花望去的皎潔景致，象徵闔家團圓，開盒後亦可搭成品嚐點心的小桌檯，為相聚時刻增添賞玩逸趣，精選六款月餅口味為蓮蓉雙黃、XO雙黃、棗泥核桃、金月相思、蜜香紅棗與烏龍桂圓，傳承寒舍經典風味。歷年人氣禮盒「澄月」蛋黃酥，今年除蓮蓉蛋黃酥外，全新口味亮相黑芝麻蛋黃酥與芋香蛋黃酥，綿軟的白豆沙與手炒黑芝麻餡、綿柔大甲芋頭，以手工揉製薄酥餅皮裹入紅土鹹蛋黃，外皮油亮金黃，色澤飽滿圓潤，傳遞圓滿心意的最佳選擇。「盈秋」珍藏月餅禮盒1,200元、「澄月」蛋黃酥禮盒1,000元。

【中秋節禮盒】寒舍集團三款必收月餅　全新口味金沙斑蘭、榛果花生桃山月餅
「盈秋」珍藏月餅、「澄月」蛋黃酥禮盒
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更新時間 : 2023-08-11 22:56 GMT+08:00

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