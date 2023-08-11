柯拉克：供應鏈重組浪潮為台灣創造巨大機遇

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北採訪報導）前美國國務院次卿、柯拉克科技外交研究院主席柯拉克今（11）日於記者會表示，從台灣人身上學到，沒有自由就沒有繁榮。供應鏈重組浪潮為台灣創造巨大機遇，將致力台美各項合作，推動雙邊自由貿易協定進入下一階段。

柯拉克（Keith Krach）11日於台北舉行訪台記者會，他表示，先前分別以商人及外交官的身分來台，這次則是作為朋友而來。台灣是民主的關鍵，也是世界的自由榜樣，台灣以科技成就向世界證明了自由社會的能力，台灣也是美國的好朋友、推進自由不可或缺的合作夥伴。

他提及，美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）對本次訪團到來相當興奮，因為他們的整體目標都是促進台灣的繁榮、國際地位與主權。他與總統蔡英文會面並頒贈「科技自由獎」，是對蔡英文所提倡的科技外交與推動自由的認可。

他也提及台美基於信任的密切合作，包括台灣被置於美國全球經濟安全戰略的核心、「李氏經濟繁榮夥伴」計畫、簽署台美科技合作協議，也歡迎台灣加入民主國家乾淨網路聯盟（Clean Network Alliance of Democracies），該聯盟涵蓋60國家與逾百地區。

身為全球科技安全委員會及普度大學「柯拉克科技外交研究院」的主席，柯拉克強調「科技必須促進自由」的共同宗旨，台灣作為全球科技安全戰略的核心，委員會提議在台籌建「台灣創新與繁榮中心」（TCIP），並與許多企業、學校簽訂合作協議。此外也協助台積電在美國亞利桑那州設廠。

柯拉克指出，正在鼓勵美國政府在台灣投資，所做的許多努力都是為了讓美國自由貿易協定在台生效。總統拜登（Joe Biden）本月7日簽署「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」是重要的一步，也是巨大進展，但可以做得更多。

被媒體問及怎麼看待美國官員訪台，中國共機、艦擾台驟增的情形，柯拉克表示，共機艦大陣仗以對表示「我接下來要做的事情相當重要」，被中共列入制裁名單的他認為，這是榮譽徽章。他強調，中國領導人無權置喙他國人民是否能去何地，這也說明了為何台灣必須繼續享有自由，而非生活在那樣的政權之下。

關於如何看待供應鏈重新洗牌，向中國以外擴展，柯拉克指出，在習近平的打擊下，許多美國及歐洲公司都在撤出中國，美國全球科技安全戰略順應此勢，也就是友岸外包（Friendshoring）政策，而這為台灣創造巨大機遇，也正是「台灣創新與繁榮中心」（TCIP）想要促進的目標，去告訴企業，台灣有勞動力、友好的政府，台灣在科技領域代表著信任，是適合投資的好地方。

談到「台灣創新與繁榮中心」角色，柯拉克表示涉及為私部門及外交官提供科技外交培訓，包含與政治大學與普渡大學簽署備忘錄、國立陽明交通大學與美國普渡大學簽署「台美半導體人才躍升計畫（SWAP）」協議等合作，以及「柯拉克科技外交研究院」作為「科技信任加速器」（trusted tech accelerator），還有在部分議題上為台灣私部門代言，例如台美雙重課稅問題，推動雙邊自由貿易協定到下一個階段。他也提到，中國恐嚇與報復如同「房間裡的大象」，而民主國家乾淨網路聯盟就像一張安全毯，創造多數優勢、權力、統一與團結，不僅要將台灣置於聯盟中心，甚至要處於領導地位。

至於近來台積電美國廠人力問題沸沸揚揚，柯拉克表示在促成亞利桑設廠前，曾與台積電董事長劉德音談及勞動力問題，當時兩人的策略是，在台灣建廠時派500名美國工程師前來，並在普度大學啟動這個項目。美國需要精通半導體技術的人才，缺口逾5萬人，透過這樣的台美合作，建立起技術勞動力隊伍，而這不僅限於大學教育，未來在推及工作培訓、勞動力再培訓仍有許多工作要做。

2024總統大選將至，對於未來台灣的領導人，柯拉克表示希望如同蔡英文一樣，是有勇氣變革、有能力的領導人。他表示從台灣人身上學到，沒有自由就沒有繁榮。民主是一個僅有250年歷史的實驗品，隨時都可能被剝奪，而我們每天要為之而奮鬥。他的孩子在電視上看到血腥的俄烏戰爭，懂得了自由是值得為之奮鬥的，有時甚至必須付出生命為代價。他也重申，台灣是民主的關鍵與自由的榜樣。香港的自由已被剝奪，希望不會發生在台灣身上。