台北誠品畫廊2023「動漫未來」集結14位亞洲藝術家　開展首日免費入場

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）誠品畫廊第三屆「動漫未來」展覽邀集14位藝術家在虛擬與現實間描繪對世界的想像，8月12日開展首日免票入場，8月15日至9月9日憑票入場。

虛構是動漫的本質，讓創作者超脫時間與空間，建構獨有的幻想世界。陳普從自然中擷取靈感，經過數位編程，創造出充滿有機語彙的虛擬生物，靜謐地穿梭在各種媒介間。丁原生是電子寵物陪伴長大的世代，希望人類未來不再為孤單而恐懼，便將記憶中童年的物件，變成可以永生陪伴的賽博格。何㿛描繪人們如何在現實中演繹自卑、自溺、自縛等情境，以致逐步脫離人性幻化成魅，宛如一場當代變形記。日本藝術家葭村太一將Google Earth上看到的街頭塗鴉做成木雕，並標注經緯度，某地的塗鴉彷彿瞬間被召喚至此地，令觀者陷入既魔幻又寫實的錯覺。

末世觸發集體焦慮，透過欲望尋找共同信仰，發現「戀物」也可以是一種與世界連結的方式。王宗欣「美麗的失敗者」系列，以錄像將舊時的收藏品轉化為美麗的符號，記錄這個對消費行為的迷戀，以及尋求認同的過程。桑拿大可幻想一場以寶可夢為主題的高級時裝秀，從香奈兒到巴黎世家，從臭臭泥到快泳蛙，橋接流行與動漫，時尚也可以帶點萌感。喇叭吮迷戀的是「愛戀」本身，並以此創造神魔共存的粉紅烏托邦，讓一眾渴愛者信愛得永生。劉正堃的「Re.系列」，以二手T-shirt為素材，回應上世紀末的次文化圈子，以T-shirt為媒介連結同好，並尋求集體歸屬感。

此外，也有藝術家擅於生活觀察，發掘日常的靈光為素材。吳騏曾創作多幅街頭的大型壁畫，他的創意多來自生活中的靈感，用奔放的筆觸創造獨有的奇獸花園。黃原將自己飼養的三隻貓擬態為人，用流暢的水墨線條，描繪牠們生活在舒適圈的種種感受。牛木匡憲擅長捕捉動漫、時尚等元素，以繽紛的色彩呈現流行中夾雜著怪誕趣味的作品。森博幸鍾情於摔角運動，以傳統的日本畫技法記錄摔角比賽的精彩瞬間。來自日本的Umao，以簡單的色塊、造型畫出充滿童趣的可愛動物。津田光太郎的靈感來自日本特攝片，描繪怪獸肆虐城市的場景，充滿濃濃的復古情懷。

動漫未來2023 ANIMAMIX 2023

參展藝術家：丁原生、王宗欣、何㿛、吳騏、桑拿大可、陳普、喇叭吮、黃原、劉正堃、Umao、牛木匡憲、津田光太郎、森博幸、葭村太一

展期：2023年8月12日–9月9日

地點：誠品畫廊∣台灣110055台北市信義區菸廠路88號B1（誠品生活松菸店）

開放時間：週二～週六11:00-19:00（日、一公休）

網路購票（優惠價）：NTD100

現場購票（原價）：NTD180

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