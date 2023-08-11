新北市高中新進教師研習首推雙語學習、數位輔助

新北市昨（10）日於新北高中舉辦「112學年度高 級中等學校新進教師及代理教師職前講習」，總計96人參加。 課程重點為新北市雙語政策解說與教學數位平台介紹， 讓新進教師了解最新教育政策發展，以及運用科技進行教學輔助； 另納入相關法規及校園事件處理流程等課程， 能更快熟悉校園生態及具備相關知能。

教育局表示，今年針對加入新北教育大家庭的公立高中職教 師，除了推動資深教師輔導共學陪伴機制， 也透過職前研習引入重要教育政策宣導、108課綱高中現場實務、 教育法規與實例。112年起推動的雙語教育政策及發布技職教育政 策白皮書等，也是職前研習的重要宣達事項。

此外，為落實在地國際化政策， 新北市不僅全力營造雙語軟硬體教育環境，112年起更推動校校有 雙聯學制，與美國加州峽谷大學、箴言高中簽署雙聯學制MOU， 拓展新北國際移動力，高中畢業後可取得國內外雙文憑， 更可預修美國大學學分！除了學生雙語學習， 新北市更首創校校有雙語教育核心人才，與國立臺灣師範大學合作， 開設教師雙語教學學分班，供新北市高中職薦派績優教師免費修習， 修畢學分通過相關英語認證，即可取得雙語教師資格。

新北市推動以學生學習為中心的科技輔助自主學習， 攜手國立陽明交通大學，建置新北市高中數位教學專區， 其中規劃數位教學能力培訓/認證制度，依教師需求， 循序進行數位增能，培養開發特色數位課程的能力； 教師可將自己設計的各式線上課程教材，在專區中與其他教師分享， 也可以從中下載資源，豐富課程教學。此外，全國首創「新北市高中 與大學共創學習媒合平台」，促進高中及大學端各項課程合作， 結合高中課程發展中心資源、各高中校訂課程展示、 規劃與大學短期課程合作專區以及與大學共備課程聯繫窗口專區等， 供新北市高中與大學進一步合作、共享教學資源。

擔任講師的錦和高中校長張純寧表示，現階段AI人工智慧 發展將成為未來數位教學的趨勢， 新進教師若能理解並應用各項備課資源， 妥善結合新課綱素養導向教學的核心理念， 對於引發學生學習興趣將更有助益。

參與講習的鶯歌工商健康與護理科新進教師林品軒表示， 本次研習對首次加入新北教育的夥伴而言，真是獲益良多！ 從教育政策目標到教學實務操作，鉅細靡遺地清楚解說，其中，10 8課綱後的新教學方法與新媒體的運用， 都是有別於傳統教育的創新策略。面對快速變遷的資訊爆炸時代， 教師必須與時俱進，才能引領學生走向未來新世界。

教育局強調，新北市每年辦理公立高級中等學校教師聯合甄 試，秉持一貫公開、透明、公正的原則，為新北教育把關， 除了選拔最優秀的師資人才外， 同時也特別重視後續增能培訓及教師專業成長， 為了適應現代快速變遷的社會，教育人才更需專業化持續增能； 因此自105學年度即設置高中課程發展工作圈與課程發展中心， 提供教師108課綱專業知能或國家重大教育政策所需相關培訓， 在課程教學導入數位科技輔助教學，並積極推動雙語學習， 與大學合作拓展資源，以學生為中心，為幸福而教。

照片來源：新北市教育局提供

錦和高中張純寧校長精彩的課程。（照片來源：新北市教育局提供）