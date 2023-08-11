新北淬鍊大師教育講座　邀黃榮村院長暢談如何「快樂與有效的學習」

新北市教育局舉辦「淬鍊經典教育行政大師系列講座」 ，邀請考試院黃榮村院長擔任講師，分享主題：「 促進學習的身心健康」。院長的專長為心理學與認知科學， 曾任教育部部長、中國醫藥大學校長， 至今仍在中國醫藥大學擔任講座教授， 持續在教育及心理學領域深耕。

黃院長表示，各種教育措施與改革的目的皆為促成「快樂與有效的學 習」，基本的要素就是Know thyself(認識自己)，找到興趣所在，就會提升專注力， 產生變化性的行動力。教育者應思考如何在課程與教學中， 發揮正面效應期望與自我應驗的預言(Self- fulfilling prophecy)。

院長分享自己的生命故事:自己從員林鄉下出身， 學業成績雖被讚許但卻沒有被清楚期望，直到他入學台大後， 發現都市地區出身的同學，好像早就知道自己要做什麼， 明顯感受到兩個世界的落差，說明了啟蒙與立志的重要性。

此外，他也舉自己兒子的學習歷程為例， 兒子從小就對多元事物有著許多的好奇， 對有興趣的事總願意冒險嘗試，並投注百分百的專注與熱情， 雖有臺大醫學院生物化學與分子研究所碩士學位，但40歲前決定不 當生化病毒學家，確定轉往更有熱情及認同的音樂製作及編曲。 身為家長，心中雖有不安，曾多次關心他是否想清楚了， 最後還是祝福與支持他的選擇，並且期許他不論轉向哪一行業， 都要將水準拉高，要做到本行的一流與國際連接。在期許、 啟蒙與立志下，兒子在屬於他的音樂領域上，有了自己的一片天空。 (第31屆金曲獎最佳專輯之金牌製作人)

參加講座的雙峰國小校長王耀德表示，講座讓自己收穫很多， 能連結到校園推動正向心理的健康促進方案， 以及教育心理學中的比馬龍效應(Pygmalion Effect)，師長對學生有正面期望時， 將會對學生產生好的效應， 因為學生會儘量朝師長的期望方向去表現。 因此學校與家庭的教育方針應協助學生認識自己、了解自己， 並給予合理適當的期望，幫助學生有所啟蒙與及早立志， 所謂成功的教育就是讓每個孩子都能快樂與有效的學習， 迎接幸福人生。

教育局表示，每個月辦理一次「淬鍊經典教育行政大師講座」， 邀請各領域專家學者分享， 讓新北市的校長以及教育局同仁們有所思想激盪、增能交流， 持續朝向「以學生為中心、為幸福而教」的美麗教育新境界。

考試院黃榮村院長分享主題：「促進學習的身心健康」。（照片來源：新北市教育局提供）