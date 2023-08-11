台北喜來登大飯店「情迷夜上海」七夕浪漫雙人晚餐　穿浴衣體驗大稻埕璀璨煙火

共度浪漫七夕，台北喜來登推出一系列約會行程，8月21日至22日由星級顧問領軍的最佳浪漫牛排館「安東廳」與義大利拿坡里比薩職人協會榮譽認證「比薩屋」兩間餐廳推出七夕特別套餐，「十二廚」自助餐廳則將餐檯升級推出松葉蟹吃到飽與各式泰式美食滿足戀人味蕾，消費滿額更有質感生活品牌親親JIUJIU輕奢香氛擴香組，為特別的節日增添芬芳。甜蜜神住攻，8月31日前帶另一半入住「大稻埕浪漫假期」體驗穿上日本彩色浴衣、由專車接送至大稻埕欣賞煙火，再贈送飛利浦最新上市美髮吹風機與雙人早餐，完美打造浪漫情人夜。

有著歐式古典風格的「安東廳」向來是情侶心中共享浪漫的首選，8月22日七夕當晚由星級顧問吳小芳設計套餐，前菜包含海鮮盤、蟹肉餅、炸虎蝦與伊比利冷肉供選擇，推薦肉厚肥嫩的虎蝦搭配墨西哥莎莎醬與哈里薩辣醬，香辣挑逗味蕾。湯品以自製雞肉丸與蝦餃、湯清味鮮的「雞肉澄清湯」或滋味濃滑的「蘑菇卡布奇諾湯」可選擇。熱前菜是炙烤香軟的鮑魚帶有濃郁松露香，佐配散發杏仁芳香的姬松茸。主菜則有「美國肋眼牛排與緬因州龍蝦」或「澳洲M9紐約客」，外酥內嫩的極致滋味令人難忘。甜點「法國白桃」選用多汁的法國白桃果肉、新鮮無花果及炙燒季節水果，搭配水信玄餅以及自製莓果雪酪，為整道套餐畫上甜蜜收尾。安東廳七夕特別套餐4,080元起。

8月21日至22日飯店地下一樓「比薩屋」推出浪漫悅心雙人分享晚餐，三款清爽前菜包含「布拉塔番茄花園」濃郁奶香入口即化與酸甜番茄共譜美味、「賽然諾火腿」使用西班牙Reserva等級火腿搭配新鮮無花果與莫札瑞拉起司，鹹香濃郁，以及清新爽口的「利古里青醬海鮮沙拉」。「伐木人手工寬麵」以鹹香豬肉與白松露油完美交融，香氣圍繞在蘑菇和松露之間。「加爾加諾窯烤龍蝦比薩」運用龍蝦、透抽、扇貝、淡菜搭配番茄以及風味細膩的絲綢乳酪，層次豐富鮮美。「窯烤低溫36小時美國牛小排」多汁軟嫩、肉香滿盈。甜點「布朗尼巧克力金箔星球」口感綿密濕潤的巧克力布朗尼搭配香草冰淇淋，甜蜜滋味融合在心。比薩屋雙人七夕套餐4,680元起。

抓住情人的胃，位於一樓的自助餐廳十二廚於七夕當天亦推出豐盛美食款待戀人，包含鮮嫩肥美的松葉蟹腳吃到飽、清蒸檸檬現流魚、曼谷夜市最火紅的拉差達火山排骨、香茅帶骨牛小排等酸辣美食打開味蕾，更不容錯過肉汁濃郁的爐烤美國肋眼牛肉、泰式雞肉沙嗲串等美食，還有期間限定的青木瓜沙拉、涼拌海鮮泡麵等，午餐每位1,290元、下午茶790元、晚餐1,490元起。

在浪漫的日子裡少不了迷人芬芳的香氣，今年七夕台北喜來登與質感生活品牌「親親JIUJIU」合作，深獲年輕女性族群好評的親親JIUJIU，品牌旗下以居家香氛為主，精選法國進口精油打造的奢華香氣，黑茶、杜松、香蘋、雪松等香味基調打造浪漫之夜，清柔淡雅的香味點綴生活甜蜜，8月21日至22日於上述餐廳點用七夕套餐即可獲得「輕奢香氛擴香組」，數量有限，贈完為止。

許一個甜蜜浪漫夜，即日起至8月31日前「大稻埕浪漫假期」邀請戀人們換上日本彩色浴衣，漫步河岸欣賞璀璨煙火，感受夏日浪漫氛圍，更貼心提供單趟計程車接送服務避免停車之苦，每房贈送全新上市、價值3,500元的飛利浦水潤護色負離子吹風機，回房後享受冰涼的啤酒頭精釀啤酒，翌日再享自助早餐，雙人入住每晚6,500元起。