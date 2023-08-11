臺灣證交所：全體上市公司2023年7月份當月營收較2022年同期衰退8.14％

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司(含創新板公司)分別計903家及78家，共計981家皆已於2023年8月10日前完成2023年7月營收申報作業。

依據上市公司公告2023年7月營收顯示，7月份全體上市公司營收總計3兆428億元，較2022年同期衰退2,697億元（-8.14%），營收成長公司共382家，衰退公司共599家。另累計1至7月全體上市公司營收總計20兆3,763億元，較2022年同期衰退2兆6,952億元（-11.68%），營收成長公司共335家，衰退公司共646家。

全體上市公司2023年7月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為觀光餐旅業、建材營造業及金融保險業，衰退趨勢之主要產業為航運業、油電燃氣業及鋼鐵工業。全體上市公司1至7月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為觀光餐旅業、汽車工業及生技醫療業，衰退趨勢產業為航運業、塑膠工業及光電業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（7）月份營收成長較大之產業，觀光餐旅業因跨境旅遊需求大增及疫後客流量復甦，建材營造業因建案完工認列工程收入，金融保險業主係投資收益增加，致本月較2022年同月成長；當（7）月份營收衰退較大之產業，航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌，油電燃氣業受油價下跌及通膨致需求低迷，鋼鐵工業因需求及市場價格下跌，致本月較2022年同月營收衰退。

全體上市公司累計至2023年7月營收成長較大之產業，觀光餐旅業因跨境旅遊需求大增及疫後客流量復甦，汽車工業因車用晶片供應及航運問題緩解，生技醫療業受惠學名藥外銷市場及醫美等業務增加，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，航運業因通膨壓力致市場需求低迷使運價下跌，塑膠工業因總體經濟衰退，下游廠商調節庫存且產品價格下跌，光電業因需求及市場價格下跌，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs。