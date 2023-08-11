不做月餅 ! 高雄米其林新進法式餐廳Papillon　中秋節醬料禮盒限量300盒

位於承億酒店26樓，由法籍米其林主廚 Xavier Boyer（博雅維） 所帶領的高空景觀餐廳「Papillon蝴蝶餐廳」，開業不到一年即火速於今年三月獲得米其林新進入圍餐廳。在今年競爭激烈的中秋禮盒市場中，「Papillon」選擇不做傳統月餅，取而代之的是主廚研發的「初月中秋禮盒」限量300盒，售價2880元，將從8/10正式開賣，售完為止，禮盒中內含兩款醬料，分別為使用頂級食材松露所製成的「松露蘑菇醬」以及顛覆傳統印象的「普羅旺斯XO醬」，從選材、烹製、裝填皆為餐廳廚房手工製作，費工且耗，

關於本次中秋禮盒的構想，主廚Xavier Boyer（博雅維）表示: 「在市場上看到的都是月餅，許多客戶一次就收到好多盒月餅，雖然是大家的心意，但總是有些負擔。在台灣習慣烹飪的時候加入醬料調味，因而我也想將餐廳吃得到的味道走入各位的家中。」「初月中秋禮盒」的包裝設計同樣別出心裁，品牌經典的蛇紋石綠以明暗光影的方式呼應法式秋風花園的主題，營造出浪漫幽雅的氛圍，高品質的抽屜式盒形和精緻的皮革提把，使得禮盒不僅是產品的載體，更升級為一份高貴的禮品，值得珍藏。

去年八月底開幕至今，在「Papillon」備受歡迎的就是佐餐茶，皆由侍茶大師林泰利Woody一手打理。由於台灣的氣候關係，即便到了中秋時節氣溫依然偏熱，所以在構思的時候，主廚希望「嬉露」與「乘月」兩款茶飲，不僅能夠熱泡及冷泡，亦能發揮創意加入琴酒等基底酒成為調酒茶；從清新微酸的玫瑰檸檬金萱茶到圓潤芬芳的桂花柑橘烏龍茶，帶出獨特的品茗體驗。

因應本次的「初月中秋禮盒」，主廚再度邀請開幕時的合作夥伴，在地陶瓷藝術家「青青土氣」，一同打造嶄新概念的器皿，以蝴蝶自由奔放於法式秋風花園為構思，手繪使用遮蔽腐蝕技法呈現凹凸層次的質地於茶杯的側面，表面以瓷土柴燒的木頭灰燼過篩加入釉料，再以融鎔1300度高溫淬鍊成清透綠釉的形態，於創作中加入永續的概念；另外令人覺得玩味的地方則是底座可以搖身一變成為裝擺甜點的高臺，精緻的工藝和優雅的設計，搭配兩款大師特調花果烏龍茶，在品茗的同時融入美學概念。

「初月中秋節禮盒」匯聚了來自法國及台灣的精緻美味，特別準備了兩款主廚特製醬款「松露蘑菇醬」及「普羅旺斯XO醬」、「青青土氣」陶瓷茶杯以及「嬉露」與「乘月」兩款茶飲，每一樣商品都是經過嚴格挑選製作，力求呈現一場無與倫比的味蕾及視覺盛宴，讓「初月中秋節禮盒」不僅僅是一份禮物，透過這份特別的禮盒，更可以向摯愛表達深深的祝福和滿滿的關愛。無論是家人、朋友還是合作夥伴，這份禮盒都將傳遞著溫馨的心意，讓節日更加溫暖與美好。