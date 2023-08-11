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台北捷運完成218部列車空調設定　尖峰時段降至23度

台北捷運為都會區大眾運輸系統，車站間距離短，車廂內溫度易受車門頻繁開關、乘車人潮及外部氣溫影響

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/11 16:53
照片由臺北捷運公司提供

照片由臺北捷運公司提供

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）近日有台北捷運乘客反應搭車時車廂冷氣不涼，懷疑是經濟部限溫令所致，臺北捷運近公司今(11)日表示，為回應民眾期待，在48小時內完成全車隊218部列車空調設定，捷運尖峰人潮擁擠時段，車內空調溫度比照餐廳設定為23度，平日離峰及假日則調整為24度。

北捷表示，收到市長蔣萬安指示後，立即動員車輛維修人員，進行各路線列車空調溫度調整，總計調整全路網共218部列車，依照車型不同，每部列車空調溫度調整約需15到30分鐘的作業時間，於48小時內逐車完成空調溫度設定任務。

北捷指出，新的列車空調溫度適用於夏季模式，捷運尖峰人潮擁擠時段平日上午7至9時、下午5至7時，車內空調溫度比照餐廳設定為23度；平日離峰及假日則調整為24度，兼顧車廂環境舒適度及環保節能。

台北捷運為都會區大眾運輸系統，車站間距離短，車廂內溫度易受車門頻繁開關、乘車人潮及外部氣溫影響，例如文湖線、淡水信義線高架平面段，受到戶外高溫影響且站間距離短，列車進站開門後，因環境溫度導致車廂內溫度瞬間升高，列車停靠車站時間越長，車廂溫度也會逐漸升高，直至車門關閉1分鐘後，車廂溫度即會降至怡人溫度。

此外，車內空調溫度調降，如遇到戶外濕氣較重的時候，文湖線、淡水信義線等高架平面路段，因車廂內空調溫度、戶外溫差及濕度等因素互相影響，車門上方出風口位置可能會產生凝結水物理現象，北捷將派員上車加強清潔。
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更新時間 : 2023-08-11 18:34 GMT+08:00

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