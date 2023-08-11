慈心基金會匯聚臺蒙種樹經驗　挑戰蒙古戈壁沙漠與銅礦開採區

蒙古國的土地約70%遭到破壞，國土沙漠化的危機迫在眼前， 沙塵暴更是影響臺灣、日本、韓國、中國， 甚至包含美國在內的半個地球。 慈心有機農業發展基金會匯集近年在臺蒙兩地的種樹經驗，2023 年5月中旬與7月底在蒙古戈壁沙漠邊緣與銅礦開採區恢復地， 分別在兩處使用沙漠專用的潛艇式水寶盆70組、30組， 種下沙漠樹種如沙棘、紅砂、珍珠豬毛菜、駝絨藜等。 慈心種樹團隊近2年透由與蒙古國公私立單位合作， 開辦環境教育工作坊，傳遞種樹護樹理念，2023年至今已辦理1 2場種樹活動，約960人參與，共同種下4,300棵當地原生樹 苗，參與民眾普及社會各階層。 慈心基金會期望能加快蒙古種樹的腳步，邀請更多企業共襄盛舉， 減緩氣候變遷對蒙古、臺灣、全球造成的影響。

由於蒙古長期嚴重的過度放牧造成草原地力流失， 氣候變化也讓草地退化的程度加劇，此外，蒙古國蘊藏豐富礦產， 也是亞洲最大的銅礦產地，開採出的原礦運到中國精煉後， 製成各種零件銷往全世界。但開地挖礦卻也導致地表植被流失、 水資源快速枯竭，致使國土沙漠化問題日益嚴重。蒙古總統 Khürelsükh U. 於2021年10月起推動的「十億棵樹計畫」， 號召政府民間共同響應，由於蒙古國全年平均氣溫從攝氏30度至負 30度左右，年平均雨量僅200公釐，沙漠地區甚至只有50公釐 ，也造成土壤鹽鹼化、植物存活不易等現象， 再加上當地水資源珍稀，更讓種樹護樹困難重重。

在臺灣本島與離島嚴峻環境成功造林的種樹利器——水寶盆， 為了更適合蒙古大漠氣候，延長水寶盆為樹苗給水的時間， 經過來回修改調整及測試， 終於設計出適合在蒙古大漠種樹使用的潛艇式水寶盆。 新設計的潛艇式水寶盆在使用時， 完全不同於原來留在地表的水寶盆，而是整組埋入地下， 更加延緩水份蒸散，緩衝高沙溫，陪伴樹苗順利長大。 此次前進蒙古戈壁沙漠邊緣在巴彥洪戈爾省佑安寺，以及與Oyu Tolgoi 礦業公司合作在銅礦開採區恢復地試用。 兩處都是特別嚴苛的種樹環境， 其中巴彥洪戈爾省的種植已近兩個月，樹苗存活率超過8成。 期望能夠進一步擴大，在蒙古戈壁沙漠邊緣恢復綠覆蓋、以「綠牆」 來延緩沙漠擴大，恢復大地生機，進一步減少沙塵暴問題。

慈心基金會種樹總監程禮怡自2019年起， 率種樹團隊前往蒙古實地考察種樹環境， 結合在臺灣離島種樹的嚴苛環境經驗， 將種樹利器水寶盆進行設計改良， 並且在蒙古自然無限基金會種樹基地實際使用測試。2022年， 由慈心基金會與臺灣駐蒙古代表處共同捐贈蒙古烏蘭巴托國家遊樂園 280 組水寶盆，8個月後，樹苗存活率達100%，冠幅增加50%， 樹高增加100%，大大振奮推動種樹合作的蒙古官員。今年， 慈心基金會與臺灣駐蒙古代表處再次分別捐贈300個、100個水 寶盆給烏蘭巴托國家遊樂園及烏蘭巴托創新局，透過更密切的合作， 共同實踐「十億棵樹計畫」。

照片由慈心有機農業發展基金會提供

照片由慈心有機農業發展基金會提供