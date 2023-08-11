「走進你的時間」首波預告&播出時間出爐！ 台劇「想見你」經典畫面+韓劇唯美場景令人超期待

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）台灣超紅偶像劇「想見你」在南韓也成功造成了一陣轟動，飾演主角的許光漢靠著該劇在南韓大紅，在南韓舉辦的粉絲見面會門票甚至秒殺，可見該劇在南韓的風靡程度，也因此南韓決定翻拍該劇，定名為「走進你的時間」，自2022年3月開拍，Netflix今（11）日終於公開了第一波預告，宣布將於9月8日上線。

「走進你的時間」由「社內相親」安孝燮飾演男主角具延准（王銓勝）及生活在1998年的南時憲（李子維），「黑道律師文森佐」全汝彬飾演女主角韓俊熙（黃雨萱）以及1998年的權珉周（陳韻如），而「衣袖紅鑲邊」姜勳則飾演1998年的鄭仁圭（莫俊傑）。

Netflix今（11）日公開了第一部預告及海報，劇情講述想念著去世一年的男友的俊熙（全汝彬 飾）穿越到了1998年，遇到了與男友長得一模一樣的時憲（安孝燮 飾），以及時憲的好兄弟仁奎（姜勳 飾），三人在1998年相遇，並經歷了許多故事。

從預告片可看出，「走進你的時間」保留著「想見你」的精髓，女主角的穿越方式與原著相同，同樣是透過卡帶穿越，也保留了許多經典場面。

在預告片的開頭，韓俊熙拿著一捲卡帶，上面寫著「希望這音樂能帶妳到最快樂的時刻」，當他按下卡帶，畫面閃過了多場原著的經典場面，如李子維跟黃雨萱在雨中追逐、莫俊傑與李子維在球場打架、鳳南小隊三人一起騎著摩托車，一直到黃雨萱遭襲擊、陳韻如墜樓等等。

韓俊熙透過卡帶，穿越到了1998年，變成了穿著制服的高中生，她流著淚說著「拜託，再一次就好，讓我回到你的時光」，短短1分半的預告中，可看出韓版保留了最經典的部分，但卻能以韓劇必備的唯美場景呈現，拍出與台版不同的感覺，讓「想見你」的劇迷們都感到十分期待。