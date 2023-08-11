台灣春室快閃東京！回收玻璃加入全新設計　透明餐點呼應開放性建築　

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台灣春室將於9月1日快閃東京舉辦展覽。

Ｗ春池計畫攜手平面設計師方序中，空間設計彡苗空間實驗，與五位傑出的台灣創作者：張家翎、楊水源、簡紫岳、向罕設計、真真 鑲嵌玻璃研究所 zhēnzhēn ，於東京芝浦之家（SHIBAURA HOUSE）舉辦「透明」（PACHINKO）展覽。

「芝浦之家」的建築師 - 妹島和世透過考量整體垂直空間的使用想法，在東京芝浦區成為獨樹一格的透明建築。它具備多種功能性的空間，包含伊東社長所擁有的公司辦公室，以及咖啡和商業、藝術交流空間等，可以舉辦各種多元形式的活動，包括個人或團體會議、各類發佈會招待會、講座和甚至展覽。

台灣春室以回收玻璃出發，「W春池計畫」從春池本業 ── 回收玻璃出發，因著「循環經濟」與「環境共生」的價值，也推動「春室」的出現，春室深信循環經濟與環境共生的價值，更致力將重複利用、可回收再製的思維注入每個人的日常。在這裡，展示各方靈感和永續生活的多元樣貌；更將玻璃再製體驗課程、策展企劃以及咖啡、茶飲與點心囊括入室。

東京春室POP UP 選用台灣在地食材與日本冰淇淋互相交融，將餐飲重新轉化，推出仙女冰淇淋紅茶、青提果凍泡泡等透明飲食，並以春池手工玻璃杯盛裝，在陽光照射下呈現閃閃發光的獨特視覺享受，藉由透明餐點呼應芝浦之家開放性的建築通透感，也透過餐飲串連台日交流。

此次展覽將過去曾於春室展出的作品重新轉譯；以回收玻璃作為媒材，加入全新的設計、創作元素，並藉由探索玻璃自然、且能夠轉化為任何形式的特質，將產品設計、藝術創作及玻璃工藝結合；在反覆的實驗的開發過程中，形塑有別於傳統工藝、製造生產的觀點；重新定義、試圖打破工業與工藝的邊界，創造、碰撞出全新的可能；如同小鋼珠機台的設計，藉由不同面向的碰撞引起更多的可能及擾動、讓玻璃工藝體現更多元思考的面向與重生的價值，並從中找尋彼此融合的全新平衡。

東京春室POP UP 將於9月1日至17日登場。