北台灣山海浪漫迎七夕　基隆「小美人魚」主題煙火秀8/19登場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）七夕情人節即將到來，基隆市市長謝國樑今(11)日表示，國慶煙火及澎湖花火節執行團隊將於8月19日晚間9點在文化中心頂樓施放300秒、共3600發的煙火，該活動將以童話故事「小美人魚」做為設計理念，結合雷射光特效及璀璨煙火的立體空間進行演出，歡迎市民及外縣市的朋友至基隆，感受獨一無二的山海浪漫。

為傳達情人節的浪漫及甜蜜，基隆市政府表示，「浪漫七夕煙火秀」的主題「小美人魚」，將分為五個階段呈現，首先搭配美人魚歌曲「Under The Sea」揭開序幕，第二幕呈現的是小美人魚期待能擁有雙腳上岸的「願望」，接著以小美人魚上岸後的「雀躍」，但無法回到海底世界「哀傷」，及最終完成心願後，「圓滿」快樂的回到大海等轉折情節，使大家重拾戀愛時期的心情，讓來到現場的民眾都能沈浸在浪漫的氣氛中。

市府觀光及城市行銷處代理處長林文榮則推薦幾處最佳煙火觀賞點，包括基隆東岸商場、海洋廣場、國門廣場及虎仔山等地。此外，主辦單位特別準備浪漫好禮，於活動當天晚間8點起，於海洋廣場開始發放，只要按讚於「基隆旅遊網」粉專，及在當日指定貼文下方留言、分享，便可獲得基隆在地店家所設計的香氛森林特製蠟燭，浪漫好禮數量有限，送完為止。

觀銷處也提醒大家，為維持周邊交通順暢及用路人安全，活動期間將於文化中心出入口及頂樓出入口進行人員管制，隨時依狀況調整因應。

照片由基隆市政府提供